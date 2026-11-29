В Pirelli положительно оценили ход гонки, которая прошла без серьезных проблем, несмотря на высокий износ шин и установленное ограничение продолжительности отрезка на одном комплекте.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «С точки зрения стратегии гонка прошла в точности так, как мы ожидали. Шины Soft в гонке не использовались, что было предсказуемо на трассе, где Medium и Hard уже доказали свою эффективность.

Как и ожидалось, самой быстрой оказалась стратегия с использованием двух комплектов Hard, хотя было интересно наблюдать за тем, как некоторые машины успешно завершили гонку, проехав два отрезка на Medium.

Гранулирование по-прежнему наблюдалось, особенно на левой передней шине, что приводило к увеличению износа, но его влияние было менее значимым, чем в первые дни уик-энда. Улучшение состояния трассы, оптимизация настроек и более эффективный контроль за резиной со стороны гонщиков помогли удержать износ в приемлемых рамках.

Круги смены шин тоже соответствовало нашим прогнозам. Только шесть отрезков были продлены до максимального предела в 27 кругов, и все они были пройдены на Hard. Это говорит о том, как эффективно команды адаптировали свои стратегии к реальным условиям трассы и поведению шин.

Объявление режима VSC повлияло на стратегию некоторых гонщиков, позволив им провести пит-стоп чуть раньше. В целом это была технически хорошо организованная гонка, в ходе которой команды получали постоянную поддержку наших инженеров для максимального использования ресурса шин».