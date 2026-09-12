Pirelli: результаты оказались почти на полсекунды лучше расчётных показателей

После анализа работы шин в первые два дня испанского уик-энда специалисты Pirelli заключили, что все три состава теоретически подходят для гоночной дистанции. При этом наиболее очевидным вариантом тактики выглядит стратегия с одним пит-стопом.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Сегодняшние сессии подтвердили высокий уровень эффективности мягких шин. Несмотря на то, что тренировки надолго прерывалась красными флагами, команды смогли проанализировать разные подходы к применению резины состава C4.

При этом некоторым гонщикам удавалось показывать всё более высокие результаты на круге во время одного и того же заезда – благодаря улучшению состояния трассы и более уверенному пилотированию. Однако мы также видели, что на последнем секторе круга кто-то немного терял темп, что в основном было связано с перегревом резины.

Но в целом шины с красной маркировкой работали исключительно эффективно, причём лучшие результаты, показанные в квалификации, примерно на полсекунды превосходили расчёты, сделанные на симуляторе.

Также интересный момент состоит в том, что некоторые команды предпочли использовать в первой части квалификации резину состава Medium, чтобы сохранить свежий комплект мягких шин для гонки. Понятно, что между двумя этими составами есть разница в скорости, но она не так уж велика, чтобы помешать командам, чьи машины способны показывать высокие скорости, пройти в следующую сессию.

Вопрос о том, какая картина ждёт нас в воскресенье, остаётся открытым. Наиболее естественным выбором представляется тактика одного пит-стопа, учитывая сложности с обгонами и потери времени на пит-лейн. Однако и вариант с двумя пит-стопами может оказаться конкурентоспособным, если уровень деградации останется на том же уровне, что мы наблюдали в пятницу.

Наиболее вероятными схемами представляются либо старт на комплекте Medium с последующим переходом на Hard, либо комбинация Medium-Hard-Hard.

Расчёты показывают, что альтернативная схема со стартом на мягких шинах с последующим переходом на Hard или вариант Soft-Hard-Hard на дистанции гонки будет примерно на две секунды медленнее. Состав C2 однозначно наиболее стабильный – именно по этой причине большинство гонщиков сохранили на воскресенье по два комплекта жёсткой резины.

Впрочем, многое будет зависеть от возможного появления на трассе автомобиля безопасности или введения режима виртуального сейфти-кара (VSC) – этот сценарий на трассе, где барьеры так близко, вполне вероятен, как мы видели в ходе предыдущих сессий, и к этому фактору необходимо отнестись со всей серьёзностью».

Какая именно картина сложится в воскресенье, пока неизвестно. С учётом сложностей с обгонами и потерь времени на пит-лейн наиболее логичным решением считается стратегия с одним пит-стопом. В то же время тактика с двумя остановками может стать конкурентоспособной, если деградация шин сохранится на уровне, зафиксированном в пятницу.

Среди наиболее вероятных вариантов рассматриваются старт на Medium с последующим переходом на Hard, а также схема Medium-Hard-Hard.

Согласно расчётам, стратегия со стартом на мягких шинах и переходом на Hard, как и вариант Soft-Hard-Hard, уступит примерно две секунды на гоночной дистанции. Состав C2 показал наибольшую стабильность, поэтому большинство гонщиков оставили на воскресенье по два комплекта жёстких шин.

Важную роль также может сыграть появление на трассе автомобиля безопасности или введение режима виртуального сейфти-кара (VSC). На трассе с близко расположенными барьерами такой сценарий вполне вероятен, что уже подтвердили предыдущие сессии.