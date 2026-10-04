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Pirelli: Погодные условия стали решающим фактором

Pirelli оценила работу промежуточных шин в гонке в Сепанге: они обеспечили сцепление и стабильность, а Soft позволили проехать почти половину дистанции.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2026, 16:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В Сепанге гонщики впервые в этом сезоне получили возможность испытать новую промежуточную резину непосредственно в гоночных условиях.

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «В Сепанге у нас впервые в этом сезоне появилась возможность оценить работу промежуточных шин. В непростых условиях они показали свои лучшие качества, обеспечив высокий уровень сцепления и стабильную работу. По мере высыхания трассы на промежуточных шинах появилось небольшое гранулирование, но, несмотря на высокую абразивность асфальта, опасений по поводу износа не возникало.

Погода стала одним из ключевых факторов гонки. В воскресенье температура была значительно ниже, чем в предыдущие дни, а после ливня, прошедшего перед стартом, трасса большую часть заезда оставалась влажной. Это позволило контролировать температуру шин и уменьшить термическую деградацию.

В таких условиях шины Soft выглядели особенно конкурентоспособно. Они позволяли проходить продолжительные серии кругов после того, как команды постепенно выводили резину на рабочий диапазон. Некоторые гонщики смогли проехать на шинах Soft почти половину дистанции.

Составы Hard и Medium также отличались стабильной и предсказуемой работой, хотя уступали Soft по уровню сцепления».

Источник

Pirelli (201)

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