Pirelli: Стратегия с одним пит-стопом по-прежнему остаётся оптимальной

Шинники Pirelli подвели итоги квалификации на бакинской трассе и обратили внимание на результат Джорджа Расселла. Гонщик Mercedes, завоевавший поул, показал лучшее время в финальной сессии на третьем быстром круге, используя один и тот же комплект мягких шин.

Расселл и Шарль Леклер, занявший второе место, по ходу квалификации израсходовали только по три комплекта Soft. Для сравнения, Оскар Пиастри из McLaren использовал четыре комплекта резины состава C5.

Традиционный приз Pirelli за поул Джорджу Расселу вручил Кейси Стоунер. Австралийский мотогонщик дважды, в 2007-м и 2011 гг., становился чемпионом MotoGP.

Фото: F1news.ru

Дарио Маррафуски, директор Pirelli Motorsport: «Как и ожидалось, погодные условия сегодня значительно отличались от вчерашних, температуры воздуха и асфальта были ниже, а ветер усилился, что тоже влияло на поведение машин, которое становилось менее стабильным, прежде всего это относится к их задней части.

В начале третьей тренировки покрытие трассы всё ещё было очень грязным, поэтому сцепление было неважным: результаты на круге оказались даже хуже, чем вчера. Первый час работы на трассе гонщики провели, стараясь добиться уверенности за рулём, а также занимались поиском тонких настроек перед квалификацией.

В течение дня состояние асфальтового покрытия существенно улучшалось, поэтому результаты прохождения кругов постоянно росли и в итоге достигли уровня, который показывали расчёты, сделанные на симуляторе.

Сколько-нибудь значительной деградации не было, что позволило командам совершать по несколько попыток на одном комплекте мягкой резины. Этому способствовало и улучшение состояния покрытия, и минимальная топливная нагрузка, и благоприятные условия, в которых работала резина.

Неудивительно, что несколько гонщиков, включая Расселла, завоевавшего поул, показали лучшее время в третьей попытке на одном и том же комплекте шин.

Информация, собранная Pirelli к настоящему моменту, подтверждает, что тактика единственного пит-стопа остаётся оптимальной. Комбинация составов Medium и Soft представляется наиболее эффективной, учитывая умеренный уровень износа. Альтернативой может быть схема, при которой второй отрезок дистанции гонщик проедет на жёсткой резине, однако такую тактику имеет смысл применить, если гонка будет нейтрализована на ранних стадиях».