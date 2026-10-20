Pirelli: повышенный износ может стать одним из факторов

Гран При США в Остине открывает вторую осеннюю серию из трёх этапов подряд. Для этой гонки Pirelli выбрала те же составы шин, которые использовались на техасском автодроме в 2024 году: самым жёстким станет C2, роль Medium отведена C3, а мягким составом будет C4.

В итальянской компании напомнили, что год назад в Остине проводился своеобразный эксперимент: в качестве Hard применялся самый жёсткий состав C1. Теперь Pirelli решила вернуться к более привычной схеме. Тогда жёсткая резина оказалась почти невостребованной, а подавляющее большинство команд выбрало тактику единственного пит-стопа с использованием более мягких составов C3 и C4.

В 2026 году спринта в программе уик-энда не будет. Поэтому команды получат три тренировки, чтобы подобрать оптимальные настройки и тщательно подготовиться к квалификации и гонке.

Длина круга на автодроме Circuit of the Americas (COTA) составляет 5,513 км. Трасса характеризуется скоростными поворотами и быстрыми сменами направления движения. На медленных участках особенно важно, чтобы задние шины обеспечивали эффективное сцепление при разгоне.

Подбирая необходимый баланс, командам предстоит найти компромисс между высокой скоростью на прямых и достаточным прижимом в более техничных секциях. Последний должен обеспечиваться аэродинамическим обвесом.

В скоростных поворотах первого сектора круга особенно серьёзные нагрузки испытывают передние шины. На третьем секторе, где чередуются интенсивные торможения и разгоны, основная нагрузка приходится на заднюю резину, которая при этом подвержена температурной деградации.

Асфальт на COTA не отличается высокой абразивностью, а покрытие на участке между 9-м и 11-м поворотами в этом году обновили. При этом на других секциях трассы заметны признаки старения асфальта, что может привести к повышенному износу резины и стать одним из ключевых факторов. В прошлом году уже наблюдались случаи очень высокой степени износа шин.

В дни гоночного уик-энда на трассе проходят гонки поддержки, включая этап североамериканского Кубка Porsche Carrera, для которого Pirelli с этого года также поставляет резину. Поэтому состояние покрытия должно быть достаточно хорошим и обеспечивать эффективное сцепление.

Наличие жёстких шин состава C2 позволяет командам рассчитывать на достаточно продолжительные серии кругов, поэтому основным вариантом может стать тактика единственного пит-стопа. Однако в октябре в Техасе обычно сохраняется тёплая погода. При таких условиях не исключена повышенная деградация, способная привести к выбору альтернативных тактических схем.