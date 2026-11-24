Шинники Pirelli ожидают Гран При Катара, который, по их оценке, станет одним из наиболее требовательных к резине этапов сезона. Конфигурация автодрома в Лосаиле включает 16 преимущественно быстрых и среднескоростных поворотов, а длинные прямые практически отсутствуют. В таких условиях шины подвергаются особенно серьёзным нагрузкам.

Помимо значительных боковых нагрузок, важную роль играют высокие температуры, характерные для проведения этого Гран При. В Катаре Pirelli предоставит три самых жёстких состава: C1 – Hard, C2 – Medium и C3 в качестве мягкой резины. Такой выбор связан с особенностями трассы, где шины быстро изнашиваются, прежде всего передняя левая.

Постоянная последовательность скоростных поворотов создаёт высокие нагрузки на резину на протяжении значительной части круга. При этом покрытие трассы отличается относительной гладкостью, а асфальт нагревается до высокой температуры. Всё это может привести к гранулированию и дополнительно усилить износ.

В то же время опыт предыдущих лет показывает, что при высоком уровне износа деградация резины и потеря её эффективности остаются умеренными. Поэтому Pirelli по договорённости с FIA ввели ограничение: один комплект шин нельзя использовать более чем 27 кругов. Таким образом, дистанцию гонки протяжённостью 57 кругов можно будет преодолеть только с как минимум двумя пит-стопами.

По сравнению с прошлогодней гонкой этот лимит увеличен. В 2026-м шины получили усиленную конструкцию, а машины нового поколения создают меньшую прижимную силу. В Pirelli подчёркивают, что ограничение числа кругов на одном комплекте является альтернативой повышению давления в шинах. Благодаря этому гонщики смогут действовать агрессивнее, без необходимости специально снижать темп.

В гонке 2025 года большинство участников начали дистанцию на шинах состава Medium. Однако уже на 7-м круге, после выезда на трассу автомобиля безопасности, стартовала первая волна пит-стопов. Тогда использование одного комплекта было ограничено 25 кругами, поэтому второй пит-стоп требовалось провести не позднее 32 круга. После этого почти все гонщики перешли на жёсткую резину и использовали её до финиша.