Pirelli: "Команды начнут разбираться с резиной только после спринта"

Аналитики шинной компании Pirelli подвели итоги пятничных событий, напомнив о действующих правилах квалификации к спринту. Согласно регламенту, в первых двух сессиях пилоты обязаны использовать исключительно резину типа Medium. В результате, большинство гонщиков совершали по две попытки подряд на одном и том же комплекте шин, что было заметно как в первой, так и во второй части квалификации.

Когда борьба перешла в финальный сегмент, десять самых быстрых участников сменили резину на мягкую. Это сказалось на скорости, которая заметно увеличилась. В итоге Джордж Расселл стал победителем квалификации, показав время 1:31,520. Этот результат оказался примерно на семь десятых секунды медленнее прошлогоднего поул-позишн, который тогда завоевал Льюис Хэмилтон перед спринтерской гонкой.

Победителя квалификации, пилота Mercedes, наградил новым призом Дарио Маррафуски, сменивший Марио Изолу на посту директора гоночных программ Pirelli. Приз выполнен в виде миниатюрного шлема, оформленного в цветах китайского флага и украшенного именем гонщика и его гоночным номером.

Фото: F1news.ru

Дарио Марафуски, директор Pirelli Motorsport, отметил, что уик-энды со спринтом представляют для команд дополнительные сложности. На подготовку к гонке у них есть лишь один час тренировки, в ходе которой используется по одному комплекту резины Medium и Soft, но полноценные длинные серии кругов не проводятся.

По словам Марафуски, жёсткие шины команды приберегают для последующих дней, и не исключено, что некоторые коллективы выберут этот вариант в воскресной гонке. Окончательное решение будет принято после завершения спринта, когда станет более ясно, как поведёт себя резина, однако большинство, вероятно, преодолеет короткую дистанцию субботней гонки на Medium.

Разница в темпе между двумя составами шин, которые использовались в пятницу, составила примерно 0,6 секунды на круге. Марафуски также обратил внимание на то, что в первых двух сессиях квалификации состав C3 достигал наилучшей эффективности именно во время второго быстрого круга, предваряемого более спокойным проездом.

Температурные условия в Шанхае на этот раз оказались ниже прошлогодних отметок, а покрытие трассы, по словам экспертов, ещё не полностью очищено. Уровень сцепления пока недостаточно высок, но к воскресенью, когда состояние асфальта улучшится, ситуация должна измениться.

Специалисты Pirelli также отметили, что, как и год назад, передняя левая шина особенно подвержена гранулированию из-за серьёзных нагрузок в поворотах Шанхайского автодрома. Передняя правая страдает меньше, а общий износ шин оценивается как умеренный. На данной трассе команды стараются максимально защищать переднюю часть резины, смещая баланс в пользу задних шин.