Pirelli подготовит для Интерлагоса три наиболее мягких состава шин

Для Гран При Бразилии, который завершает вторую осеннюю серию из трёх этапов подряд, шинники Pirelli выбрали три наиболее мягких состава. Это на одну ступень мягче прошлогоднего варианта: C3 будет использоваться как Hard, C4 — как Medium, а C5 — как Soft.

Легендарный автодром в Интерлагосе принимает гонки Формулы 1 с 1974 года. В 2026-м на трассе обновили асфальт, в частности на участках между 3-м и 5-м, а также между 8-м и 9-м поворотами. Поэтому сцепление там будет отличаться от остальной части круга, как и изменение состояния покрытия по ходу уик-энда.

В Pirelli отмечают, что это обстоятельство повлияет на поведение шин, особенно в длинных сериях кругов. В предыдущие годы программа Гран При включала спринт, однако на этот раз субботней короткой гонки не будет. Таким образом, команды получат три полноценные часовые тренировки, чтобы адаптироваться к изменениям и оценить их влияние на деградацию и износ резины.

В прошлом году главной проблемой в Сан-Паулу стала деградация шин, тогда как гранулирование оказалось менее выраженным, чем ожидалось. Резина Medium, которой тогда соответствовал состав C2, была склонна к скольжению, а два других состава отличались повышенной деградацией. В результате наиболее эффективной оказалась тактика с двумя пит-стопами.

На Интерлагосе есть скоростные повороты и длинные прямые, однако в целом нагрузка на шины остаётся средней. При этом она примерно одинаково распределяется между передней и задней осями.

Бразильская трасса также известна широкими возможностями для обгонов, что позволяет гибко подходить к выбору тактики. Вместе с тем команды учтут повышенную деградацию резины. При настройке машин особенно важно найти оптимальный баланс между скоростью на одном быстром круге и темпом на длинных гоночных сериях.

Кроме того, на ход уик-энда может повлиять погода. В ноябре в Бразилии не исключены различные метеосюрпризы, поэтому вероятность использования дождевых шин участниками чемпионата остаётся достаточно высокой.