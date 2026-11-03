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Pirelli подготовит для Интерлагоса три наиболее мягких состава шин

Pirelli привезёт три самых мягких состава шин на Гран-при Бразилии: обновлённый асфальт Интерлагоса и отсутствие спринта повлияют на износ и тактику.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.11.2026, 19:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Для Гран При Бразилии, который завершает вторую осеннюю серию из трёх этапов подряд, шинники Pirelli выбрали три наиболее мягких состава. Это на одну ступень мягче прошлогоднего варианта: C3 будет использоваться как Hard, C4 — как Medium, а C5 — как Soft.

Легендарный автодром в Интерлагосе принимает гонки Формулы 1 с 1974 года. В 2026-м на трассе обновили асфальт, в частности на участках между 3-м и 5-м, а также между 8-м и 9-м поворотами. Поэтому сцепление там будет отличаться от остальной части круга, как и изменение состояния покрытия по ходу уик-энда.

В Pirelli отмечают, что это обстоятельство повлияет на поведение шин, особенно в длинных сериях кругов. В предыдущие годы программа Гран При включала спринт, однако на этот раз субботней короткой гонки не будет. Таким образом, команды получат три полноценные часовые тренировки, чтобы адаптироваться к изменениям и оценить их влияние на деградацию и износ резины.

В прошлом году главной проблемой в Сан-Паулу стала деградация шин, тогда как гранулирование оказалось менее выраженным, чем ожидалось. Резина Medium, которой тогда соответствовал состав C2, была склонна к скольжению, а два других состава отличались повышенной деградацией. В результате наиболее эффективной оказалась тактика с двумя пит-стопами.

На Интерлагосе есть скоростные повороты и длинные прямые, однако в целом нагрузка на шины остаётся средней. При этом она примерно одинаково распределяется между передней и задней осями.

Бразильская трасса также известна широкими возможностями для обгонов, что позволяет гибко подходить к выбору тактики. Вместе с тем команды учтут повышенную деградацию резины. При настройке машин особенно важно найти оптимальный баланс между скоростью на одном быстром круге и темпом на длинных гоночных сериях.

Кроме того, на ход уик-энда может повлиять погода. В ноябре в Бразилии не исключены различные метеосюрпризы, поэтому вероятность использования дождевых шин участниками чемпионата остаётся достаточно высокой.

Источник

Pirelli (213)

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