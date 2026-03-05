Пиастри: Мы вряд ли сильно уступаем – если вообще уступаем

Оскар Пиастри, пилот команды McLaren, выразил желание одержать победу на Гран При Австралии, который пройдет в его родном Мельбурне. Несмотря на амбициозные планы, гонщик призвал болельщиков не ожидать слишком многого, отмечая, что борьба за лидерство будет непростой задачей уже на старте сезона.

Пиастри подчеркнул, что сейчас команда не находится в той же форме, что и год назад. По его мнению, McLaren располагается ближе к лидерам, однако по результатам предсезонных тестов Mercedes и Ferrari выглядят несколько сильнее. Аналогичное впечатление оставила и команда Red Bull.

Гонщик отметил, что все коллективы продолжают привыкать к новым машинам, а технические новинки быстро меняют расстановку сил в пелотоне. Пиастри напомнил, что двенадцать месяцев назад команда подходила к гонке в Мельбурне с большими ожиданиями и надеялась на высокий результат. В этом году, по его словам, тоже можно рассчитывать на достойное выступление, но для достижения успеха McLaren необходимо прибавить.

Пиастри также отметил, что опыт прошлых сезонов будет полезен, однако в этом году пилотам пришлось внести изменения в стиль управления и столкнуться с новыми сложностями. Он выразил уверенность в своей готовности сделать следующий шаг вперёд и рассчитывает применять привычные методы работы в новых условиях.

Победа на домашнем этапе, по словам Пиастри, стала бы для него особым достижением. Он добавил, что каждый гонщик мечтает о таком результате, однако начало сезона всегда связано с множеством неизвестных. Австралиец подчеркнул, что готов бороться за максимальный результат при любой возможности, но сначала необходимо оценить потенциал болида MCL40.

Пиастри отметил, что по итогам тестов делать окончательные выводы рано. Реальную картину позволяет увидеть только темп на длинных сериях, когда машины заправлены под завязку. По его наблюдениям, Ferrari выглядела уверенно во время имитаций гонок, а Mercedes произвела впечатление ещё на тестах в Барселоне.

Тем не менее, Пиастри выразил мнение, что McLaren не слишком уступает конкурентам и находится среди лидеров, пусть и не в самой первой группе. Он считает, что если команде удастся немного прибавить, ей по силам побороться за ведущие позиции в чемпионате.