Пиастри впервые в этом сезоне не пробился в финал квалификации

Ландо Норрис занял шестое место в квалификации Гран При Мехико. Действующий чемпион мира связал этот результат с недостаточной скоростью машины на протяжении всего уик-энда.

Его напарник по McLaren Оскар Пиастри впервые в сезоне не пробился в финальную часть квалификации. Австралиец начнёт гонку с тринадцатой позиции, объяснив неудачу проблемами с новым комплектом шин, которые не обеспечили необходимого сцепления с трассой.

Ландо Норрис (6-й): «Мне особо нечего сказать. Я просто оказался недостаточно быстр – всё просто. Я вполне доволен стартовой позицией, учитывая скорость машины на этой трассе.

На длинной серии кругов мы тоже недостаточно хороши, и с обгонами на этой трассе будет невероятно сложно. Сегодня не лучший день».

Оскар Пиастри (13-й): «Знаете, по ходу первой части квалификации мне казалось, что у нас хороший темп и всё возможно. Но во второй части на новом комплекте шин возникла проблема – сцепления с трассой не было, и я практически не улучшил время. В обычных условиях у нас хороший запас скорости, но на этом новом комплекте что-то пошло не так – шины просто не держали трассу.

Надеюсь, в гонке удастся отыграться, хотя это будет непросто сделать. На этой трассе сложно обгонять, особенно на машинах нынешнего поколения. К тому же на прямых MGU-K упираются в своего рода скоростной лимит. Ситуация довольно странная, но посмотрим».