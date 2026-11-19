В Лас-Вегасе Оскар Пиастри рассказал о решении прекратить сотрудничество с Марком Уэббером и его супругой Энн, которые с 2019 года были его менеджерами. Гонщик McLaren отметил, что стороны пришли к этому решению взаимно, и заявил о готовности начать новый этап карьеры.

Оскар Пиастри: «Мы пришли к тому этапу, когда поняли, что каждому из нас будет лучше дальше двигаться по отдельности. Марк и Энн очень многое сделали для моей карьеры. Они помогли мне оказаться там, где я сейчас, и занимались всей той работой за кулисами, которую обычно никто не видит. Мы почувствовали, что сейчас подходящий момент для перемен.

Марк сыграл огромную роль в моей карьере. И он, и Энн помогли мне на завершающем этапе выступлений в младших сериях, подготовили почву для перехода в Формулу 1 и поддерживали меня в первые годы выступлений здесь. Их вклад в мою карьеру трудно переоценить. Но сейчас настало подходящее время, чтобы каждый продолжил свой путь.

Очень важно, чтобы вокруг гонщика была выстроена надёжная система поддержки. В этом году она уже немного изменилась, и, вероятно, в будущем изменения продолжатся. Но Марк и Энн сыграли огромную роль в том, что сегодня я выступаю в Формуле 1, и я им очень благодарен за всё, что они для меня сделали».

На Гран При Лас-Вегаса Оскар Пиастри потеряет 10 позиций на старте. Говоря о шансах на высокий результат в этот уик-энд, австралиец отметил особенность этапа и рассказал о предстоящем старте из конца пелотона.

«Этап в Лас-Вегасе всегда особенный. В любом случае я буду стартовать в конце пелотона независимо от того, какое место займу в квалификации, поэтому постараюсь выжать максимум из того, что у нас есть.

В данный момент сложно сказать, на что мы сможем рассчитывать. Надеюсь, новая силовая установка немного поможет, но отыгрывать позиции всё равно придётся».