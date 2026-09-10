Пиастри: всем пришлось изменить стиль пилотирования

Оскар Пиастри оценил перспективы McLaren перед Гран При Испании. По словам пилота, команда продолжает прогрессировать, поэтому выступление на новой трассе должно сложиться для неё удачно.

Оскар Пиастри: «Интересно будет выяснить, что собой представляет новая трасса, хотя, разумеется, мы познакомились с ней на симуляторе. Но когда приступаешь к работе на реальной трассе, то видишь, что она отличается от виртуальной модели, и на городском кольце это проявляется особенно отчётливо из-за близости стен.

Думаю, наши дела здесь должны сложиться неплохо, ведь уже в Монце мы однозначно сделали шаг в нужном направлении. В квалификации у нас всё было хорошо, в гонке темп тоже был на уровне, хотя нельзя сказать, что было легко. Во всяком случае я чувствовал, что мы действуем правильно, постепенно разбираемся со сложностями и уже добились определённого прогресса.

Надеюсь, эта тенденция продолжится – посмотрим, что у нас получится в дни уик-энда в Мадриде. Должен признать, что за рулём MCL40 мне до сих пор не так комфортно, как за рулём прошлогодней машины, но в 2026-м всем пришлось как-то корректировать стиль пилотирования, ведь в том числе и в этом состоит суть нашей работы.

Разумеется, в этом сезоне было сложнее разбираться с определёнными моментами, приходилось пробовать разные подходы, но иногда, чтобы найти верное направление, приходится потратить какое-то время. В частности, в Монце мы нашли некоторые решения, которые не упростили нам жизнь, зато мы поехали быстрее. А это важнее всего, и я надеюсь, что мы сможем развить эту тенденцию.

Хотя, конечно, минувший уик-энд складывался для меня не особенно гладко, и в какие-то моменты приходилось расстраиваться, но по ходу гонки мы с напарником ехали примерно в одинаковом темпе. Так что в целом всё идёт нормально, и после финиша мы с Ландо вместе поехали в аэропорт, а на неделе выбрали одну и ту же команду, когда играли в падел-теннис. В общем, всё хорошо!

Вы же понимаете, когда на трассе машины едут совсем близко друг от друга, порой возникают напряжённые моменты. Хотя руководство команды на пит-уолл, пожалуй, нервничает больше, чем мы, гонщики. На самом же деле всё идёт нормально».