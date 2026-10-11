Пиастри: нынешнюю ситуацию нельзя даже сравнивать с прошлогодней

Оскар Пиастри считает, что столкновение на предпоследнем круге субботнего спринта в Сингапуре, после которого он выбыл из борьбы, нельзя сопоставлять с эпизодами между гонщиками McLaren на трассе Марина-Бей и других осенних этапах прошлого сезона.

Вчера оба пилота британской команды претендовали на очки. Пиастри уверенно двигался к 4-му месту, когда Норрис пошёл в атаку в 5-м повороте. Машины столкнулись, McLaren австралийца развернуло, и он врезался в барьер. Норрис продолжил гонку, однако потерял несколько позиций и финишировал восьмым.

Команда в итоге лишилась важных очков. Руководитель McLaren Андреа Стелла назвал произошедшее «неприемлемым» и напомнил гонщикам, что интересы команды должны быть выше их личных амбиций.

Говоря о 2025 годе, Пиастри вспомнил инцидент на первом круге Гран При Сингапура. Тогда Норрис атаковал его слишком агрессивно, нарушив внутрикомандные договорённости, которые в McLaren называют ‘papaya rules’ («правила папайи»).

На следующем этапе сезона в Остине виновником столкновения на старте спринта стал уже Пиастри. В результате обе машины сошли с дистанции.

Стюарды Гран При Сингапура изучили вчерашний эпизод, но не стали применять санкции к гонщикам. В сегодняшней гонке Норрис начнёт заезд с 5-й позиции, а Пиастри — с шестой.

«Если всё это рассматривать по отдельности, то, разумеется, ситуацию в этом году даже сравнивать нельзя с прошлогодней, – приводит слова австралийского гонщика RacingNews365. – Просто жаль, что команда упустила возможность заработать побольше очков, а также ей добавилось работы из-за необходимости ремонтировать технику, да и затраты только выросли.

Ландо принёс извинения, при том что его манёвр нельзя назвать таким уж плохим. Просто в контексте нынешней ситуации подобных инцидентов лучше избегать, но вместе с командой мы продолжаем двигаться вперёд.

Нельзя допускать потерь очков, добавлять команде лишней работы и доставлять ей лишние затраты – это, конечно, самое главное. Увы, это не первое столкновение между нашими машинами, но я думаю, что мы оба об этом сожалеем…»