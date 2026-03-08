Главная Новости McLaren Пиастри повредил автомобиль перед началом гонки
Пиастри повредил автомобиль перед началом гонки

Оскар Пиастри разбил McLaren перед стартом Гран При Австралии и не сможет выступить в гонке из-за серьёзных повреждений машины.
Иннокентий Петров
08.03.2026, 06:42·1 мин
Фото: F1news.ru

Инцидент произошёл на круге выезда из боксов перед началом Гран При Австралии: пилот команды McLaren Оскар Пиастри попал в аварию.

На выходе из четвёртого поворота болид Пиастри потерял управление, в результате чего машину развернуло и она врезалась в стену. В результате столкновения были значительно повреждены как передняя, так и задняя левая подвеска.

Пилот самостоятельно покинул кокпит, после чего автомобиль начал эвакуировать технический персонал. Оскар Пиастри не сможет принять участие в своём домашнем этапе чемпионата мира.

Стоит отметить, что австралийским гонщикам традиционно не везёт на трассе в Мельбурне во время собственного Гран При.

Источник

Оскар Пиастри (230)McLaren (615)

