Пиастри рассказал, какого гонщика считает недооценённым

Оскар Пиастри назвал Нико Хюлкенберга самым недооценённым гонщиком Формулы 1 перед стартом чемпионата мира 2024 года.
Иннокентий Петров
26.02.2026, 15:41·1 мин
Фото: F1news.ru

На следующей неделе стартует 77-й сезон чемпионата мира Формулы 1. На стартовой решетке окажутся 22 гонщика, среди которых 12 уже имеют хотя бы одну победу в активе, а пятеро еще не поднимались на пьедестал почёта.

В подкасте Quad Lock Hot Laps Оскар Пиастри поделился своим мнением о том, кто из пилотов пелетона наиболее недооценён.

«На самом деле, это хороший вопрос. Думаю, любому, кто пилотирует не самую быструю машину, всегда сложно заявить о себе. Кто-то может провести лучшую гонку в своей жизни, но заработать всего одно очко. И некоторые просто не будут знать, насколько классно он выступил.

Но если выбирать недооценённого, то я назову Нико Хюлкенберга. На протяжении всей карьеры его постоянно недооценивали, и впервые на подиум он поднялся только в прошлом году. Так что я назову Нико», — отметил Пиастри.

