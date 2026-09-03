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Пиастри уверен: «Мы знаем, как изменить ситуацию к лучшему»

Оскар Пиастри рассказал, как новый регламент влияет на его выступления, и о поиске настроек и решений для сокращения отставания от Ландо Норриса в Монце.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2026, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

В нынешнем сезоне Оскар Пиастри выглядит менее убедительно: новый регламент оказался для него менее подходящим, чем для напарника Ландо Норриса. Австралиец продолжает искать способы исправить ситуацию.

Оскар Пиастри: «У нас есть идеи о том, как изменить ситуацию к лучшему – как в плане моего стиля пилотирования, так и в плане настроек. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое позволит прибавить.

Уже на квалификации в Зандфорте удалось сделать шаг вперёд – наши результаты с Ландо были очень близки, но в гонке я уступал в темпе. Именно над этим мы сейчас и пытаемся работать.

Не представляю, как всё сложится в этот уик-энд. С этими машинами в Монце многое будет иначе, но гонка может получиться интересной. Надеюсь, мы будем быстры. Я знаю, с чем должен поработать, и постараюсь прибавить в скорости».

Источник

Оскар Пиастри (309)McLaren (848)

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