Пиастри уверен: «Мы знаем, как изменить ситуацию к лучшему»

В нынешнем сезоне Оскар Пиастри выглядит менее убедительно: новый регламент оказался для него менее подходящим, чем для напарника Ландо Норриса. Австралиец продолжает искать способы исправить ситуацию.

Оскар Пиастри: «У нас есть идеи о том, как изменить ситуацию к лучшему – как в плане моего стиля пилотирования, так и в плане настроек. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое позволит прибавить.

Уже на квалификации в Зандфорте удалось сделать шаг вперёд – наши результаты с Ландо были очень близки, но в гонке я уступал в темпе. Именно над этим мы сейчас и пытаемся работать.

Не представляю, как всё сложится в этот уик-энд. С этими машинами в Монце многое будет иначе, но гонка может получиться интересной. Надеюсь, мы будем быстры. Я знаю, с чем должен поработать, и постараюсь прибавить в скорости».