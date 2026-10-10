Пиастри: Команде необходимо восстановить обе машины

На последнем круге субботнего спринта в Сингапуре пилоты McLaren сошлись в борьбе за позицию. В пятом повороте Норрис пошёл в атаку на Пиастри, после чего машины развернуло. Оскар столкнулся со стеной, тогда как Ландо смог продолжить гонку.

После завершения спринта Ландо сообщил, что извинился перед командой из-за повреждений машины. При этом он отметил, что необходимо изучить запись эпизода. Оскар, в свою очередь, выразил сочувствие механикам.

Оскар Пиастри: «Я толком не видел, что там произошло.

Это была борьба за четвертое и пятое места в спринте, что не особенно меня беспокоит, но команде придётся всерьёз поработать, чтобы восстановить обе машины к началу квалификации.

В этой ситуации мне просто жаль команду».