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Пиастри: Команде необходимо восстановить обе машины

После финиша Оскар Пиастри прокомментировал столкновение с Ландо Норрисом в спринте Сингапура: McLaren предстоит восстановить обе машины к квалификации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.10.2026, 14:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

На последнем круге субботнего спринта в Сингапуре пилоты McLaren сошлись в борьбе за позицию. В пятом повороте Норрис пошёл в атаку на Пиастри, после чего машины развернуло. Оскар столкнулся со стеной, тогда как Ландо смог продолжить гонку.

После завершения спринта Ландо сообщил, что извинился перед командой из-за повреждений машины. При этом он отметил, что необходимо изучить запись эпизода. Оскар, в свою очередь, выразил сочувствие механикам.

Оскар Пиастри: «Я толком не видел, что там произошло.

Это была борьба за четвертое и пятое места в спринте, что не особенно меня беспокоит, но команде придётся всерьёз поработать, чтобы восстановить обе машины к началу квалификации.

В этой ситуации мне просто жаль команду».

Источник

Оскар Пиастри (320)McLaren (887)

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