Peugeot вновь выходит в сегмент спортивных автомобилей

Автожурнал AutoExpress сообщает о презентации компанией Peugeot нового концепта. По замыслу инженеров бренда, он демонстрирует, каким может быть спортивный электрокар будущего.

Внешний вид

Концепт выполнен в кузове двухдверного купе. Для Peugeot это особенно примечательно: после снятия с конвейера оригинального RCZ в 2015 году в модельной линейке марки не было полноценного спортивного купе. Премьера показывает, что французский производитель не намерен отказываться от спортивного наследия.

Фото: Carsweek.ru

В облике новинки заметны черты оригинального RCZ. Автомобиль получил приземистый мускулистый силуэт, короткие свесы и узнаваемые пропорции. Инженеры сохранили знаменитую двухкупольную стеклянную крышу: она плавно продолжает линию лобового стекла и простирается до задней части кузова.

Фото: Carsweek.ru

Спереди установлен новый вариант фирменной оптики Peugeot — узкие светодиодные фары с вертикальными «когтями» дневных ходовых огней. Электрическая силовая установка позволила отказаться от традиционной решётки радиатора. Её место заняла гладкая панель с подсвечиваемым логотипом.

Концепт оснащён колёсными дисками разного размера: 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади. Треугольный узор на них служит ещё одной отсылкой к дизайну оригинального RCZ.

Технические характеристики

Peugeot RCZ Vision построен на платформе STLA One концерна Stellantis. Концепт получил полный привод и двухмоторную силовую установку мощностью 500 л. Она позволяет автомобилю разгоняться до 100 км менее чем за 3,5 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Источником питания служит инновационная сверхтонкая твердотельная батарея, разработанная в сотрудничестве с Factorial Energy. Заявленный запас хода достигает около 600 км. При использовании 1000-вольтовой электросистемы зарядка с 10 до 80% занимает 10 минут.

Интерьер и технологии

В салоне получила дальнейшее развитие концепция i-Cockpit, которая в будущем может появиться на серийных моделях бренда, в том числе на новой E-208. Вместо традиционного рулевого колеса предусмотрен прямоугольный штурвал Hypersquare®, связанный с системой управления по проводам. Физическая связь между рулём и колёсами отсутствует.

Такое решение позволяет применять переменное передаточное отношение рулевого управления. Благодаря этому меньший угол поворота штурвала обеспечивает более резкие манёвры на низких скоростях и снижает необходимость подруливания на автомагистралях.

Фото: Carsweek.ru

Над штурвалом размещена фирменная приборная панель. В концепте она выполнена прозрачной, что, по утверждению Peugeot, помогает уменьшить визуальные отвлечения. Асимметричная компоновка передних кресел формирует «атмосферу Grand Touring», а на заднем ряду достаточно места для двух взрослых.

Перспективы производства

На данный момент Peugeot RCZ Vision остаётся концепт-каром и «дизайнерским манифестом». Производитель пока не подтверждал планы по запуску модели в серийное производство. При этом технологические и дизайнерские решения, представленные в концепте, могут использоваться в будущих серийных автомобилях бренда.

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Фото: Peugeot