Чемпионат мира по гонкам на выносливость рискует лишиться заводских команд французских автопроизводителей. В Renault ещё в начале года приняли решение, что сезон-2026 станет последним для Alpine. Теперь аналогичная перспектива может ожидать и Peugeot в 2027-м.

По данным сразу нескольких авторитетных источников, в ближайший понедельник состоится экстренное совещание. Руководство Peugeot намерено обсудить с представителями концерна Stellantis возможное закрытие программы в WEC.

Французское издание Auto Hebdo запросило комментарий у пресс-службы Peugeot и получило следующий ответ: «На этой стадии мы не можем предоставить никаких сведений по этому вопросу, поскольку процесс консультаций продолжается. В своё время мы поделимся информацией, если у вас будут вопросы».

Появившиеся слухи заметно расходятся с событиями последних шести месяцев. В частности, в конце июля в Peugeot Sport сообщили о переходе к следующему этапу модернизации гиперкара 9X8 и начале подготовки к сезону 2027 года.

В начале сентября Peugeot официально подтвердил контракт с Робертом Шварцманом. Позднее соглашение было заключено с британцем Алексом Куинном, который на двух этапах минувшего сезона уже заменял Стоффеля Вандорна в составе французской команды.

Кроме того, глава компании Peugeot Ален Фаве в одном из летних интервью заявил, что заводская команда продолжит выступать в WEC как минимум до конца 2029 года. Он также пообещал создать новый, более конкурентоспособный спортпрототип категории Hypercar.

Совещание, на котором определится судьба программы Peugeot в гонках на выносливость, назначено на 23 ноября. Это последний день, когда FIA принимает заявки от команд, претендующих на участие в сезоне 2027 года.

Одной из тем обсуждения, вероятно, станут неудачные результаты Peugeot на фоне прогресса соперников. По итогам сезона команда заняла предпоследнее, 7-е место в зачёте производителей, опередив только Genesis — корейского дебютанта WEC и заводскую команду концерна Hyundai.

В истории Peugeot Sport уже был похожий случай. В 2012 году в последний момент команда решила покинуть WEC, хотя новый спортпрототип 908 HDi FAP с гибридной дизельной силовой установкой к тому времени был практически построен.

По версии Dailysportscar.com, возможное сворачивание программы в гонках на выносливость связано с продолжающимися тяжёлыми переговорами руководства Stellantis с профсоюзами. Обсуждаются сокращение числа рабочих мест и снижение уровня зарплат, что стало следствием крупных убытков из-за провала кампании по переходу на выпуск электромобилей.