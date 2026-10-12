Peugeot представила E-T16 — электрическую интерпретацию раллийной легенды

На фоне концепта E-T16, представленного на Парижском автосалоне, все прежние экспериментальные проекты Peugeot за многолетнюю историю марки выглядят довольно скромно.

Новинка создана как оммаж легендарному раллийному болиду Peugeot 205 T16. Концепт посвящен победным сезонам на мировом чемпионате по ралли в 1985 и 1986 годах. Благодаря трем электромоторам хэтчбек способен разогнаться до 300 км/ч всего за 16 секунд. В Peugeot Sport автомобиль относят к новому классу “Hyperhatch”.

Фото: Carsweek.ru

В Peugeot заявляют, что технологические и дизайнерские решения, использованные при создании E-T16, будут применяться в серийных моделях.

Передовые технологии

Силовая установка концепта включает три электромотора: один размещен на передней оси, еще два — на задней. Совокупная мощность достигает 815 лошадиных сил, а первую сотню на спидометре автомобиль набирает всего за 2,5 секунды. Однако инженеры Peugeot на этом не остановились.

Модель получила систему векторизации крутящего момента на обеих осях, три предустановленных режима движения и четвертый, который водитель может настроить самостоятельно.

Фото: Carsweek.ru

На всех четырех колесах установлены пятнадцатидюймовые тормозные диски диаметром 380 мм. Автомобиль также оснащен премиальными шинами Michelin шириной 275 и 315 мм спереди и сзади соответственно, а также вертикальным гидравлическим ручником.

Как сообщает carscoops, батарея получила новую систему охлаждения. Теперь тепло отводится не через боковины ячеек, а через их основание. Это позволяет поддерживать высокий раллийный темп в течение длительного времени. По словам представителей Peugeot, такая конструкция помогает сохранять мощность даже после трех кругов по Нюрбургрингу.

Внешность с громкой историей

Внешность E-T16 формируют расширенные крылья и крупный аэродинамический спойлер. Кузов выполнен в нарочито агрессивной стилистике, которая должна максимально напоминать о модели, ставшей основой для нового концепта.

На связь с оригинальным 205 T16 также указывают матовая серая окраска, серебристые диски и красная светящаяся полоса. Как и у предшественника, заднюю часть кузова здесь можно поднять вверх, однако бензинового двигателя под ней нет.

Кроме того, концепт получил задний диффузор с регулируемыми лопатками, крупные передние воздухозаборники и парящую заднюю стойку, которая предназначена для правильного направления воздушного потока. Пока сложно представить, что Peugeot перенесет все эти решения на серийную модель, однако компания не дает поводов сомневаться в своих заявлениях.

Фото: Carsweek.ru

В Peugeot также сообщили, что некоторые элементы концепта появятся на следующем E-208, хотя и в менее брутальном исполнении. Серийная модель точно получит фирменную трехкогтевую оптику, панорамный дисплей на всю переднюю панель и штурвал Hypersquare с технологией управления по проводам.

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фото: carscoops