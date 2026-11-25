В новом выпуске Auto Express Volkswagen Golf R и новый Kia EV4 GT сошлись в противостоянии автомобилей с бензиновым и электрическим двигателями.

Кроме того, читателей ждет большой 24-страничный материал о Volkswagen. В нем собраны все последние подробности о необычном концепте ID. Polo Clubsport, который дает представление о будущем мощном GTI.

Также мы испытываем новый полностью электрический Volkswagen ID. Cross и подробнее рассматриваем модель ID. Cross R-Line, представленную с неожиданно высокой мощностью.

В разделе тест-драйвов мы садимся за руль Mercedes GLA Electric с запасом хода 408 миль, знакомимся с новым электрическим фургоном Ford Transit City и изучаем большой Audi Q9.

И это еще не все. В выпуске есть руководство для покупателей подержанных автомобилей, посвященное Lancia Delta Integrale, с полезными советами по выбору идеального автомобиля с пробегом.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Есть несколько способов приобрести журнал — подробности приведены ниже.

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Самый выгодный вариант для читателей — подписка на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики при оформлении подписки также получат бесплатный приветственный подарок.