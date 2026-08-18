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Цены на АЗС не растут, но автозаправки не спешат делиться с водителями экономией

В Британии регулятор не выявил завышения цен на бензин из-за войны с Ираном, но отметил медленное снижение стоимости топлива и слабую конкуренцию.
РедакцияР
Редакция
18.08.2026, 19:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Автозаправочные станции не используют войну с Ираном для необоснованного повышения цен, однако медленно реагируют на изменения стоимости топлива и не спешат информировать об этом потребителей. Анализ британского главного регулятора вызвал обеспокоенность тем, что практики топливного сектора по-прежнему способствуют недостаточной конкуренции, из-за чего цены для потребителей остаются высокими.

Июньский доклад Competition and Markets Authority, подготовленный по поручению правительства на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отмечает, что регулятор пока не обнаружил доказательств завышения цен со стороны розничного топливного сектора. С начала войны и правительство, и участники общественных кампаний выражали подозрения в связи с практикой ценообразования на автозаправках. Представители отрасли резко критиковали такие заявления: в марте Petrol Retailers Association сообщила, что «inflammatory language» привела к оскорблениям работников автозаправок со стороны граждан.

Последняя публикация CMA стала продолжением докладов, выпущенных в июне и марте. В обоих документах также не удалось выявить доказательств завышения цен в секторе. Исполнительный директор Sarah Cardell заявила: “We know prices at the pump are putting real pressure on drivers’ pockets and our monitoring plays an important role in giving drivers confidence that retailers are not taking advantage of the conflict in the Middle East.

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