Цены на бензин снизились на 10 пенсов, но наибольшая экономия — на сельских АЗС.

Цены на бензин с пиковых значений в октябре снизились почти на 10p. В начале прошлого месяца стоимость литра топлива достигала 174.7p для бензина и примерно £2 для дизеля. Однако аналитики отмечают, что нынешнее падение заметно уступает аналогичным снижениям последних лет, а наибольшую экономию можно получить на сельских автозаправках.

По состоянию на 16 ноября водители, заправляющие автомобили бензином, в среднем платят 165.2 пенса за литр. Это на 9.5 пенса меньше, чем шесть недель назад, причём более 4p снижения пришлось на последнюю неделю. Стоимость дизеля сократилась не столь значительно: сейчас средняя цена составляет 195.4 пенса за литр, что всего на 4.5 пенса ниже показателя начала октября.

Падение цены на бензин почти на 10 пенсов, безусловно, является заметным, но оно значительно уступает масштабам других снижений последних лет. Большинство из них происходило за гораздо более короткий период. Самое существенное падение цен на бензин за последние два десятилетия пришлось на период с июля по август 2022 года: всего за три недели средняя стоимость литра снизилась на 12.41 — с 186.60p до 174.19. Позже, в августе, снижение продолжилось, и цены на бензин упали ещё на 3p за литр.