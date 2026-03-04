Цены на бензин и зарядку электромобилей вырастут на фоне конфликта с Ираном

Стоимость бензина и зарядки электромобилей в Великобритании может заметно вырасти на фоне продолжающегося конфликта в Иране и на Ближнем Востоке. За последние несколько дней отмечен значительный рост цен на нефть и газ, и аналитики прогнозируют, что это повышение отразится на стоимости топлива на заправках и домашней зарядке автомобилей.

В среду утром стоимость барреля нефти Brent, используемой преимущественно для производства бензина, поднялась выше отметки $84. Такой уровень не фиксировался с июня прошлого года, когда США применили так называемые «бомбы-бункербастеры» по ядерным объектам Ирана.

Одновременно с этим в Великобритании зафиксирован резкий скачок цен на газ — стоимость превысила £1.44 за терм, что стало максимальным показателем за последние три года. Основной причиной называют решение Катара временно приостановить экспорт сжиженного природного газа после угрозы Ирана атаковать танкеры, проходящие через Ормузский пролив.

В результате эксперты предупреждают, что расходы на топливо и зарядку электротранспорта для жителей страны заметно увеличатся. Руководитель отдела политики RAC Саймон Уильямс отметил: «Несмотря на то, что цена Brent crude поднялась в понедельник на $5 за баррель, до $78, влияние этого изменения потребители ощутят лишь спустя неделю».