К дилерам начали поступать автомобили семейства LADA Vesta, оснащённые новым флагманским двигателем и дополнительным оборудованием. Первые экземпляры появились в автосалонах Санкт-Петербурга и других городов Северо-Запада, сообщает агентство «Автостат».

По мнению коммерческого директора одной из петербургских дилерских сетей Александра Шапринского, на версии с новым 132-сильным мотором может приходиться до 70% продаж флагманского семейства LADA. При этом доля Vesta в общем модельном ряду марки, вероятно, останется прежней.

Шапринский ожидает, что новые модификации будут соперничать с некоторыми комплектациями LADA Azimut. На начальном этапе продаж эта модель привлечёт внимание части покупателей марки. Одновременно Vesta с новым двигателем, по оценке автоэксперта, может заинтересовать клиентов, рассматривающих автомобили китайских брендов в ценовом диапазоне 2–2,5 млн рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» начал устанавливать новый двигатель объёмом 1,8 литра на все модификации LADA Vesta — седаны, универсалы и их «внедорожные» версии. Мощность агрегата выросла с 122 л. с. до 132 л. с., а крутящий момент увеличился со 170 до 175 Нм.

Мотор предлагается для LADA Vesta начиная с комплектаций «Практик» и «Драйв». Стоимость автомобилей с шестиступенчатой механической коробкой передач начинается от 1 885 000 рублей. Вариатор CVT доступен с доплатой 5 000 рублей.

Некоторые комплектации обновлённой Vesta также получили дополнительные функции комфорта и безопасности. В частности, «вседорожные» седаны Vesta Cross и универсалы Vesta SW Cross с увеличенным клиренсом оснастили системой выбора режимов движения. Она корректирует настройки двигателя, противобуксовочной и противозаносной систем при выборе режимов «Грунт», «Песок», «Снег» и «Спорт».

Фото: Автоновости Дня

Автомобили в комплектациях «Техно» получили систему электронного контроля давления в шинах. Кроме того, для них предусмотрена атмосферная подсветка панели приборов и дверных обивок мягкого лунного цвета.

В конце октября «АвтоВАЗ» также начал продажи обновлённого битопливного седана LADA Vesta CNG. Автомобиль работает на бензине и метане и оснащается фирменной телематической системой «LADA Connect Старт», которая позволяет управлять некоторыми функциями со смартфона. Начиная с комплектации «Драйв», седан получил автоматический климат-контроль.