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Первая дилерская конференция SERES в России

MБ РУС расширяет дилерскую сеть SERES в России. В Москве на территории Lotte Hotel прошла первая дилерская конференция интеллектуальной, технологичной, премиальной марки SERES. Мероприятие федерального масштаба посетили более 100 действующих бизнес-партнеров SERES и кандидатов в дилерскую сеть.
РедакцияР
Редакция
05.06.2024, 20:30·3 мин
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Фото: предоставлено пресс-службой

В России бренд SERES представляет официальный эксклюзивный дистрибьютор – компания МБ РУС, входящая в группу АВТОДОМ. МБ РУС выделяется своей широкой сетью дилеров и 30-летним опытом работы в премиальном сегменте автомобильного рынка.

Компания активно расширяет свою сеть, предлагая клиентам не только легковую технику, но и большой спектр сопутствующих услуг и оригинальных запчастей для сервисного и гарантийного обслуживания автомобилей.

На сегодняшний день дилерская сеть SERES в России насчитывает 45 официальных центров по продаже и обслуживанию автомобилей SERES. В планах увеличить их количество до 60 до конца этого года. Основу партнерской сети SERES составляют существующие дилеры Мерседес-Бенц, а в некоторых городах она дополняется центрами других премиальных марок. Уже сейчас география дилерской сети SERES охватывает почти всю Россию, включая Центральный, Южный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, а также Сибирский регионы, что позволяет приобрести новый автомобиль SERES у официального представителя и обслуживать его в пределах своего региона.

Все дилеры МБ РУС по бренду SERES – это надежные партнеры с большим опытом работы на рынке премиальных автомобилей, которые обеспечивают по всей России:

- гарантию от завода производителя
- оригинальные запасные части с центрального склада МБ РУС
- обученный и сертифицированный персонал ремонтных мастерских
- профессиональное оригинальное диагностическое и ремонтное оборудование 
- полный комплекс услуг поддержки от финансирования до trade in

В Дилерской конференции SERES приняли участие высокопоставленные представители штаб-квартиры. 

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На мероприятии были определены цели и задачи на 2024 год для динамичного развития бизнеса компании в России. Весь состав ТОП-менеджмента компании в России выступил с докладом о развитии SERES в каждом из бизнес-направлений – продажи, послепродажное обслуживание, маркетинг, развитие дилерской сети и т.д.

В мероприятии принял участие стратегический партнер компании МБ РУС Банк, который предоставляет программы финансовой поддержки при покупке автомобилей SERES по всей РФ. Компанию-партнера представляла Ольга Фролова - председатель правления МБ РУС Банк.

«Для нас особенно важно не только масштабное расширение дилерской сети, но и качественное развитие инфраструктуры в пользу наших клиентов. Партнеры МБ РУС проходят строгий отбор. Мы оцениваем не только их технической оснащенностью и уровень компетенций, но и способность работать с премиальной аудиторией и оправдывать самые высокие ожидания. Мы стремимся, чтобы дилерские предприятия стали новыми центрами притяжения для знакомства с интеллектуальным и технологичным брендом SERES», - прокомментировала Наталья Королева, генеральный директор АО «МБ РУС».

Кирилл Иванов, Бренд-директор SERES AITO и направления электромобилей АО «МБ РУС» представил модельный ряд и особенно подчеркнул его адаптивность к российским условиям:

«Мы представляем современные гибридные автомобили, способные обеспечить высокую маневренность и динамику на длительном расстоянии без подзарядки, что особенно актуально с учетом удаленности российских городов друг от друга и еще пока слабо развитой зарядной инфраструктуры в РФ».

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