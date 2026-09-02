Пьеро Феррари рассказал о наследии Михаэля Шумахера

Перед Гран При Италии вице-президент и неисполнительный директор Ferrari Пьеро Феррари в интервью пресс-службе рассказал о роли Михаэля Шумахера в истории команды и о принципах работы, которые он заложил и которых в Маранелло придерживаются до сих пор.

Вопрос: Вы много десятилетий наблюдаете за выступлениями Ferrari в Монце. Что, несмотря на изменения в Формуле 1 и самой команде, неизменно, когда Ferrari приезжает в Монцу?

Пьеро Феррари: Больше всего меня каждый раз впечатляет тепло наших болельщиков. Монца всегда была особенным местом для Ferrari, и здесь от команды неизменно ждут чего-то особенного — независимо от того, как складывался сезон до этого момента.

Уникальная атмосфера автодрома, поддержка болельщиков и ощущаемая здесь страсть создают особую энергетику для всей команды. Это помогает каждому сотруднику и гонщикам выкладываться по максимуму.

Вопрос: Михаэль Шумахер выиграл Гран При Италии 1996 года в своём первом сезоне в Ferrari. Что вы помните об этом дне? Насколько важной эта победа стала для отношений Михаэля с Ferrari и болельщиками?

Пьеро Феррари: В начале эпохи Шумахера команда Ferrari ещё не была готова регулярно бороться за победы. Однако благодаря своему невероятному таланту Михаэль всё равно добивался отличных результатов. Его успех в Монце в 1996 году — прекрасный тому пример. Это было выступление настоящего чемпиона на трассе, которая имеет для Ferrari особое значение.

Думаю, тот день сыграл важную роль и в отношениях Михаэля с болельщиками. Он провёл в Ferrari всего несколько месяцев и к тому моменту уже победил в Испании и Бельгии, но успех в Монце помог создать связь, которая в последующие годы становилась всё крепче.

Михаэль понимал, что значит выступать за Ferrari и насколько это важно для наших болельщиков. Думаю, именно поэтому он стал такой значимой частью истории команды и занял особое место в сердцах тифози.

Вопрос: Когда речь заходит о наследии Михаэля Шумахера в Ferrari, обычно вспоминают победы и титулы. Но за этими результатами стояли дисциплина, командная работа, внимание к деталям и постоянное стремление к совершенству. Что из этого, на ваш взгляд, сильнее всего повлияло на культуру Ferrari? Что от подхода Михаэля к работе сохранилось в команде сегодня?

Пьеро Феррари: Во времена Михаэля подход к работе серьёзно изменился. До него развитие машины в основном основывалось на ощущениях гонщика, его комментариях и технических данных, собранных на трассе. Михаэль пошёл дальше и начал изучать также собственные действия за рулём.

Я помню, как он забирал домой данные телеметрии, чтобы подробно анализировать каждый аспект своей работы. Это помогало ему понимать, где можно прибавить, и находить участки трассы, на которых удастся отыграть время. Такой исключительно системный подход, основанный на анализе данных, оказал огромное влияние на культуру Ferrari. Некоторые его элементы используются в команде до сих пор.

Разумеется, в то время всё было иначе. Тестов проводилось гораздо больше, и такой анализ позволял максимально эффективно готовиться к тренировкам, квалификации и гонке. Сегодня правила значительно ограничивают тесты, однако сам принцип остался прежним.

Михаэль показал, насколько важно изучать каждую деталь, использовать данные телеметрии для совершенствования и тщательно готовиться даже вдали от трассы. Думаю, способность анализировать собственную работу и постоянно искать возможности для улучшения — одно из самых значимых наследий, которое он оставил Ferrari.