Пьеро Феррари: команде нужны действия, а не слова

Ferrari уверенно удерживает вторую позицию в Кубке конструкторов, опережая McLaren и Red Bull более чем на сто очков. Сезон нельзя назвать провальным: оба гонщика Скудерии одерживали победы. Однако выполнить цель, поставленную несколько лет назад, — завоевать чемпионский титул в 2026-м — команде не удалось.

В интервью Quotidiano Sportivo Пьеро Феррари, сын основателя компании, подвёл итоги сезона.

Пьеро Феррари: «Я искренне верю, что нашей команде нужно доказывать прогресс делами, а не разговорами. В этом году мы видели как хорошие моменты, так и не очень. Все мы должны посвятить себя достижению результата, которого наши болельщики, стоит поблагодарить их за терпение, ждут от нас столько лет. А пока я ещё раз поздравляю Кими.

С этим связаны многие обстоятельства: есть контракты, которые нужно соблюдать, и уже взятые на себя обязательства. Но я не буду лукавить: кому бы не хотелось увидеть итальянца за рулем машины, носящей имя моего отца? И я полагаю, что, учитывая его корни, это не было бы против воли и самого парня из Болоньи. Может однажды это и произойдет, почему бы и нет?».