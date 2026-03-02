Пермейн: "Мы стремимся к совершенству во всём"

Алан Пермейн, руководитель команды Racing Bulls, рассказал о текущей подготовке коллектива к новому сезону Формулы 1 и о сложности адаптации к обновленным техническим требованиям.

В интервью Пермейн отметил, что в этом году переход к новым правилам оказался особенно трудным. Он подчеркнул, что изменения коснулись не только конструкции шасси или силовой установки, а затронули сразу все ключевые элементы болида. По его словам, интеграция шасси и двигателя должна быть максимально эффективной, что требует от команды серьезных усилий на всех этапах работы.

Говоря о главных трудностях в процессе подготовки, Пермейн указал на необходимость тщательного контроля расхода энергии. Он признал, что эта задача пока вызывает наибольшее количество вопросов и требует особого внимания со стороны инженеров и специалистов Racing Bulls.

Отвечая на вопрос о собственной адаптации к роли руководителя коллектива, Пермейн заявил, что чувствует себя уверенно в новой должности. Он отметил, что получает удовольствие от работы и с нетерпением ожидает начала своего первого полного сезона в качестве руководителя команды.

Пермейн также прокомментировал сотрудничество с компанией Ford, которая стала техническим партнером Red Bull для разработки новой силовой установки. Он отметил, что специалисты Ford работают в тесном взаимодействии с мотористами Red Bull и уже стали неотъемлемой частью коллектива на базе в Милтон-Кинсе.

По мнению руководителя Racing Bulls, техника по ходу сезона будет заметно совершенствоваться. Пермейн подчеркнул, что болиды, которые команда представит в финале сезона в Абу-Даби, будут значительно отличаться от тех машин, что выйдут на старт в Австралии.

Что касается целевых показателей, Пермейн предпочел не называть конкретных задач на сезон. Он пояснил, что в условиях большого количества неизвестных команда сфокусирована на постоянном стремлении к совершенству во всех направлениях работы.