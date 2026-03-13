Пермейн: «Надеемся, что причина сбоя проста»

На единственной тренировке дебютанта Racing Bulls Арвида Линдблада возникла техническая неисправность, из-за которой 18-летний британец был вынужден досрочно завершить сессию. Таким образом, подготовка к пятничной квалификации спринта для молодого пилота оказалась под угрозой, особенно с учетом отсутствия опыта на китайской трассе.

Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн в эфире Sky Sports прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, проблемы подобного рода могут возникать с новой техникой в начале сезона, а иногда встречались и на прошлых машинах. Предварительно, сбой связан с электроникой, и команда надеется, что причина окажется несложной для устранения.

Пермейн отметил, что сейчас важно как можно быстрее эвакуировать автомобиль Линдблада с трассы и доставить его в боксы для детального изучения проблемы. В то же время, второй пилот команды Лиам Лоусон провёл тренировку в полном объёме.

Во время сессии Лоусон и инженеры Racing Bulls акцентировали внимание на подготовке к гонке, тщательно изучая поведение машины на шинах Medium. В завершение тренировки пилот опробовал мягкий комплект резины для отработки квалификационных настроек.

Пока Racing Bulls не достигли желаемого уровня, однако, как отметил Пермейн, результаты не вызывают серьёзного беспокойства. По итогам тренировки Лоусон показал одиннадцатое время. В команде уверены, что Линдблад также справится с поставленными задачами благодаря своему таланту и спокойному темпераменту.

Пермейн также подчеркнул, что работа с силовыми установками в Шанхае обещает быть проще, чем это было в Мельбурне. Он напомнил, что в прошлом году серьёзные трудности возникали из-за сильного гранулирования передней левой шины у большинства участников спринта, за исключением Льюиса Хэмилтона.

Китайский автодром стал уже четвёртым по счёту в этом сезоне, включая тестовые заезды, где Racing Bulls продолжают искать оптимальные настройки для новых силовых агрегатов. Приоритетом остаётся баланс между квалификационным режимом и минимизацией износа передней левой шины во время гонки. В команде рассчитывают, что текущий болид позволит побороться за очки на предстоящем этапе.