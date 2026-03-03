Пермейн: «К этапу в Мельбурне мы подготовили несколько новых элементов»

Команда Racing Bulls уверена в своей подготовке к предстоящему Гран При Австралии. Такое мнение разделяют пилоты Лиам Лоусон и Арвид Линдблад, а также руководитель коллектива Алан Пермейн.

Лиам Лоусон отметил, что с энтузиазмом ждет старта нового сезона и особенно первого этапа в Мельбурне. По его словам, хотя зимний перерыв показался коротким, он смог провести время с близкими в Новой Зеландии, восстановить силы и подготовиться к предстоящим испытаниям. Лоусон подчеркнул, что переход на обновленный регламент и новые машины в 2026 году добавит неизвестных и сделает сезон более интересным, ведь команде придется постоянно учиться и адаптироваться.

Пилот также рассказал, что последние тесты в Бахрейне были посвящены проверке надежности как шасси, так и силовой установки. По его словам, техника показала себя устойчивой, и Racing Bulls продолжает уделять особое внимание подготовке к сезону. Лоусон отметил, что этап в Австралии для него практически домашний, поскольку он пройдет недалеко от Новой Зеландии, и выразил желание встретиться с болельщиками и прочувствовать атмосферу гонки.

Арвид Линдблад, которому предстоит дебютировать в Формуле 1, заявил, что с нетерпением готовится к старту в Австралии. Он подчеркнул, что в межсезонье особое внимание уделял физической подготовке, уделяя много времени укреплению мышц шеи после перехода из Формулы 2. По словам Линдблада, работа в симуляторе стала важной частью тренировочного процесса, а дополнительные тесты позволили ему собирать необходимые данные и адаптироваться к новому автомобилю.

Линдблад добавил, что машины 2026 года претерпели серьезные изменения, в особенности в области силовых установок. Он отметил, что теперь информация от пилотов стала еще более ценной для инженеров. Также Арвид поделился впечатлениями от участия в фестивале Red Bull Moto Jam в Дели, где смог пообщаться с местными болельщиками и провести время с семьей, подчеркнув свою связь с индийскими корнями.

Пилот признался, что полностью сосредоточен на гонке в Мельбурне, называя этот город одним из своих любимых. Он отметил сложность трассы в Альберт-парке, где сочетаются скоростные повороты и зоны интенсивного торможения, а барьеры расположены очень близко к треку. Линдблад уже выступал здесь в предыдущих сериях и признался, что с нетерпением ждет возможности пилотировать болид Формулы 1 на этой престижной трассе.

Алан Пермейн подтвердил, что команда прибыла в Мельбурн в полной готовности к старту сезона. Он рассказал, что во время тестов Лиам и Арвид проехали в сумме более 5000 километров, а техника продемонстрировала высокую надежность. По словам руководителя Racing Bulls, впереди команду ждут новые испытания, которые проявятся уже во время тренировочных сессий.

Пермейн отметил, что оба гонщика продолжают осваивать болид VCARB 03, и с началом сезона их опыт работы с машиной будет только расти. Кроме того, Racing Bulls привезла в Мельбурн несколько новых деталей, что, по словам Алана, знаменует старт настоящей «гонки модернизаций». Руководитель команды выразил готовность принять вызов нового гоночного уик-энда и подчеркнул, что грядущий этап ознаменует начало новой эры в Формуле 1.