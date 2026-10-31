Пермейн: Макс и Лиам могли бы действовать осторожнее

В пятницу во время второй тренировки в Мехико между Максом Ферстаппеном и Лиамом Лоусоном произошёл необычный инцидент. Гонщики не смогли избежать контакта, из-за которого их машины получили повреждения.

Ферстаппен прошёл Лоусона по внутренней траектории в 12-м повороте. В следующем повороте новозеландский гонщик попытался вернуть позицию, однако манёвр привёл к столкновению.

Ранее мы приводили комментарий четырёхкратного чемпиона мира. Макс довольно резко высказался в адрес Лиама: «Для гонщика, который борется за место в команде, это не самое разумное поведение».

После инцидента обоих гонщиков вызвали к стюардам. В итоге Ферстаппен и Лоусон получили одинаковые наказания. Руководитель команды Racing Bull Алан Пермейн не стал скрывать раздражения из-за случившегося и его последствий:

«Думаю, надо подчеркнуть только одно: на тренировках подобные инциденты совершенно лишние, и я это говорю обоим гонщикам. Не знаю, что там сказал Макс, я его слов не слышал, но уверен, что у него есть собственное мнение. Своё мнение есть и у Лиама, но лично я считаю, что оба могли бы действовать более осмотрительно».

Напомним, каким стал вердикт стюардов Гран При Мехико: Ферстаппен и Лоусон потеряют по одной позиции на старте и получат по одному штрафному баллу к суперлицензии.

В связи с комментарием Макса стоит также привести слова Каруна Чандхока, бывшего гонщика Формулы 1 и одного из популярных экспертов телеканала Sky Sports: «Если Лиам Лоусон лишится своего места в команде, это будет одно из самых несправедливых увольнений. Потому что в этом сезоне он отлично справляется с делом. Он вновь показывает хорошие результаты несмотря на то, что на его психику давят воспоминания об увольнении из Red Bull Racing. Но в трёх гонках этого сезона он вновь пилотировал машины Red Bull и очень неплохо себя показал».

Чандхок отметил, что в этом году Лоусон набрал очки на 13-ти из 18-ти уже состоявшихся этапах и занимает 9-ю строчку личного зачёта. При этом ходят слухи, что его может заменить перспективный болгарский гонщик Никола Цолов, который вчера провёл дебютную тренировку в Формуле 1 и пилотировал именно машину Лиама.