Главная Новости Автомобильный бренд Dongfeng отзывает 468 машин в России.
Новости

Автомобильный бренд Dongfeng отзывает 468 машин в России.

Отзыв кроссоверов Voyah Free в России: сервисная акция из-за интерфейса. Проблема русификации решается обновлением ПО. Производитель сосредотачивается на гибридах, отказываясь от электрокаров.
РедакцияР
Редакция
30.05.2025, 10:22·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В России проводится отзыв 468 кроссоверов Voyah Free. Причина отзыва не связана с техническими проблемами автомобилей. Компания заявила, что основное внимание будет уделено интерфейсу, в частности, его переводу на русский язык, уточнила пресс-служба производителя.

Специалисты при проверке отзываемых кроссоверов будут обращать внимание на язык, на котором работает интерфейс. В случае обнаружения проблем с русификацией, программное обеспечение будет обновлено для устранения языкового барьера между автомобилем и его владельцем.

Бренд премиум-класса Voyah является собственностью китайского автогиганта Dongfeng. В настоящее время производство автомобилей с логотипом этой марки осуществляется на заводе "Моторинвест" в Липецке. Первыми на конвейере появились гибридные модели Free и Dream. Также стартовала программа льготного кредитования.

По информации производителя, в России гибридные модели Voyah пользуются большим спросом и доверием среди потребителей. Продажи полностью электрических автомобилей значительно уступают по продажам.

Фото: Carsweek.ru

По этой причине компания Voyah приняла решение временно прекратить продажи своих электромобилей в России, сфокусировавшись на гибридных моделях.

Фото: Drom

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

Самые надежные кроссоверы и внедорожники 2000-2010 годов: список из 14 моделей

Алла Николаева·19.04.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация