Автомобильный бренд Dongfeng отзывает 468 машин в России.

В России проводится отзыв 468 кроссоверов Voyah Free. Причина отзыва не связана с техническими проблемами автомобилей. Компания заявила, что основное внимание будет уделено интерфейсу, в частности, его переводу на русский язык, уточнила пресс-служба производителя.

Специалисты при проверке отзываемых кроссоверов будут обращать внимание на язык, на котором работает интерфейс. В случае обнаружения проблем с русификацией, программное обеспечение будет обновлено для устранения языкового барьера между автомобилем и его владельцем.

Бренд премиум-класса Voyah является собственностью китайского автогиганта Dongfeng. В настоящее время производство автомобилей с логотипом этой марки осуществляется на заводе "Моторинвест" в Липецке. Первыми на конвейере появились гибридные модели Free и Dream. Также стартовала программа льготного кредитования.

По информации производителя, в России гибридные модели Voyah пользуются большим спросом и доверием среди потребителей. Продажи полностью электрических автомобилей значительно уступают по продажам.

Фото: Carsweek.ru

По этой причине компания Voyah приняла решение временно прекратить продажи своих электромобилей в России, сфокусировавшись на гибридных моделях.

Фото: Drom