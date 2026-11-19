Первый сезон Cadillac в Формуле 1 складывается непросто: на протяжении года команда сталкивалась с техническими неисправностями, дефектами сборки и операционными трудностями. Серхио Перес открыто говорил о недостатке целеустремлённости, и его позицию разделяли не только он. Исполнительный директор Дэн Таурисс провёл масштабные изменения, отправив в отставку руководителя команды Грэма Лоудона в середине сезона.

Накануне гоночного уик-энда в Лас-Вегасе Перес вновь затронул эту тему и объяснил, какие изменения, по его мнению, были необходимы.

«Мне с первого дня было очевидно, что я вернулся в Формулу 1 не просто ради самого факта выступлений в Формуле 1, – рассказал мексиканский гонщик Cadillac. – Мы – новая команда, и у меня складывалось ощущения, что многие сотрудники были просто рады самому факту присутствия в Формулу 1 и возможности приятно провести время. Но это совсем не то, что я хотел видеть в команде.

Я хочу знать, что все сотрудники выкладываются на 100% – на базе, на трассе, в операционной работе. Только так мы сможем двигаться вперёд. В Формуле 1 невероятно высокая конкуренция, поэтому, на мой взгляд, в команде нет места тем, кому хватает лишь самого факта присутствия в чемпионате. В ближайшие годы мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы добиться прогресса».

Говоря о продлении контракта с Валттери Боттасом на 2027 год, Серхио отметил:

«Валттери принёс команде скорость и большой опыт, а сейчас это особенно важно. Я всегда говорил, что на данном этапе у нас есть гораздо более важные задачи, чем состав пилотов. Поэтому я рад, что с этим вопросом мы разобрались.

Теперь ничто не будет отвлекать нас от работы, и мы сможем сосредоточиться на том, чтобы наладить работу команды, в том числе улучшить проведение пит-стопов. В последних гонках в этом отношении мы действовали недостаточно хорошо».