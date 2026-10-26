Перес сообщил: «Я уже начинаю готовиться к этапу в Мехико»

До финиша Гран При США добралась только одна машина Cadillac. Серхио Перес завершил гонку на 19-й позиции, а его финский напарник Валттери Боттас сошёл на 48-м круге из-за технической неисправности, предположительно связанной с силовой установкой.

Серхио Перес (19-й): «К сожалению, этот уик-энд складывался непросто, хотя были и позитивные моменты. Нам просто нужно продолжать работать, накапливать опыт и учиться.

Думаю, наши результаты сильно зависят от особенностей той или иной трассы, и по ходу сегодняшней гонки я удивлялся, что мы были немного ближе к машинам других команд, чем ожидалось – значит, надо просто продолжать наращивать темп.

Сейчас я уже начинаю готовиться к этапу в Мехико. Выступать перед мексиканскими болельщиками всегда невероятно здорово, но в этом году моя домашняя гонка будет тем более особенной, ведь она станет моим 300-м Гран При, и я собираюсь это отпраздновать.

Хочу разделить этот момент с моими болельщиками, и будем надеяться, что смогу доставить им повод для радости. Мы продолжим упираться, и моя цель – добиться в следующей уик-энд более высоких результатов».

Валттери Боттас (не финишировал): «Проблема с силовой установкой возникла совершенно неожиданно, всё произошло во время торможения перед 1-м поворотом. Звук мотора стал каким-то неправильным, после чего, когда я попытался прибавить газу, двигатель заработал с перебоями и выключился. С чем связана проблема, мы пока не знаем.

Но до этого момента всё шло по плану. Мы решили разделить тактику – я стартовал на жёстких шинах, Серхио – на мягких. Думаю, мы правильно сделали, что предприняли такую попытку.

В определённые моменты казалось, что мы действительно несколько ближе по темпу к другим машинам, чем я думал, и этот позитивный опыт стоит учесть в ходе подготовки к предстоящим гонкам».