Главная Новости Cadillac F1 Перес о трассе в Мадриде: «В Мадриде интересная, но довольно сложная трасса»
Новости

Перес о трассе в Мадриде: «В Мадриде интересная, но довольно сложная трасса»

Cadillac ждёт новых возможностей на Гран При Испании в Мадриде: Перес, Боттас и Будковски оценили вызовы новой трассы, трафик и борьбу за результат.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2026, 13:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В Cadillac рассчитывают, что новая для всех участников трасса в Мадриде предоставит дополнительные шансы в борьбе с соперниками. Ожиданиями от Гран При Испании поделились гонщики команды Серхио Перес и Валттери Боттас, а также руководитель Марцин Будковски.

Серхио Перес: «Я с нетерпением жду этап в Мадриде. Трасса новая для всех, поэтому нас ждёт интересный вызов, который, надеюсь, даст нам дополнительные возможности. Судя по тому, что мы уже видели, трасса должна быть не только интересной, но и довольно сложной.

Многое будет зависеть от стартовой позиции, но я настроен оптимистично. Надеюсь, мы сможем максимально использовать возможности новой трассы и создать себе условия для борьбы за хороший результат».

Валттери Боттас: «Думаю, в Мадриде нас ждёт интересный уик-энд. Трасса станет серьёзным вызовом для всех, и, надеюсь, мы получим дополнительные возможности.

По ходу круга есть участки с совершенно разными характеристиками, поэтому важно будет сохранить тот прогресс в плане надёжности, которого мы добились в последнее время, и как можно быстрее разобраться с особенностями трассы, чтобы сосредоточиться на настройках.

На этих машинах непросто пилотировать в условиях трафика, особенно на более узких участках трассы, поэтому важно сохранять концентрацию и использовать любые возможности, которые появятся по ходу гонки. Трасса новая для всех, и, надеюсь, это позволит нам найти что-то интересное и провести сильный уик-энд».

Марцин Будковски, руководитель команды: «Наш дебют в Мадриде – путешествие в неизвестность, и такие гонки всегда интересны. Мы изучили данные Pirelli, провели моделирование и использовали все те же инструменты подготовки, что и перед любым другим этапом. Но когда речь идёт о новой трассе, мы никогда не знаем наверняка, с чем столкнёмся, пока машина не проедет по ней первые круги.

Предстоящий уик-энд станет проверкой для всей команды как на трассе, так и на базе, где нам предстоит анализировать данные и подбирать оптимальные настройки. Впервые в этом сезоне все команды окажутся в равных условиях, а значит, у нас есть основания для оптимизма и новые возможности».

Источник

Серхио Перес (234)Валттери Боттас (193)Cadillac F1 (244)Марцин Будковски (2)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация