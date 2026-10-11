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Перес заявил: «Нам по-прежнему не хватает от секунды до полутора»

Cadillac F1 завершила Гран-при Сингапура на 17-м и 19-м местах: Серхио Перес и Валттери Боттас рассказали о дефиците темпа и подготовке новой машины.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2026, 20:32·2 мин
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Фото: F1news.ru

Уик-энд в Сингапуре сложился непросто для Cadillac F1. Лучший результат среди пилотов американской команды показал Серхио Перес: он финишировал 17-м, начав гонку с той же позиции. Валттери Боттас стал последним среди классифицированных участников, пересёк финишную черту 19-м.

Серхио Перес (17-й): «Полагаю, в плане всех рабочих процессов команда действовала вполне уверенно, и этим мы можем быть довольны. Но если говорить о темпе, то нам по-прежнему не хватает от секунды до полутора, чтобы бороться с командами, которые нас опережают. Для этого нужна более эффективная машина.

Всё остальное идёт так, как мы и рассчитывали, и я уверен, что команда постепенно выйдет на более высокий уровень. Я в предвкушении гонок в США и Мексике, ведь это наши домашние этапы. Остин – для Cadillac, Мехико – очень важная гонка для меня, ведь там мне предстоит выступать перед моими болельщиками. К тому же Гран При Мехико станет юбилейным, 300-м стартом в моей карьере, так что меня ждёт совершенно особенный уик-энд».

Валттери Боттас (19-й): «Хорошо, что обе наши машины добрались до финиша, ведь ещё недавно этого нельзя было гарантировать, так что уже это я считаю неплохим результатом.
Мы стартовали на резине Medium, но на первом отрезке она работала не лучшим образом, поэтому мы откатились назад. В целом нам не хватает темпа, особенно на дистанции гонки – это наше слабое место, и мы уже выясняем, с чем это было связано.

Но мы понимаем, что машина не получает заметных технических обновлений, поэтому никакого волшебного решения нет. Мы просто должны уделять максимальное внимание подготовке к следующему году, прежде всего разработке новой машины».

Источник

Валттери Боттас (216)Серхио Перес (250)Cadillac F1 (274)

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