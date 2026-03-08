Перес: «Мы добились максимального результата»

Гран-при Мельбурна открыл сезон 2026 года и стал дебютным для команды Cadillac в истории Формулы 1. Наилучший результат для команды в этой гонке показал Серхио Перес, который занял шестнадцатое место, уступив победителю, Джорджу Расселлу, три круга.

Второй гонщик коллектива, Валттери Боттас, был вынужден сойти с дистанции после пятнадцатого круга. Его автомобиль остановился у въезда на пит-лейн из-за технической неисправности. Несмотря на досрочный сход и скромные позиции, оба пилота отметили положительные стороны выступления и выразили удовлетворение работой команды на протяжении всего уик-энда.

Серхио Перес прокомментировал итог гонки следующим образом: «Финиш в первой гонке можно считать большой победой для нас, принимая во внимание такие огромные перемены в регламенте. Мы добились лучшего из возможных результатов. Теперь у нас больше информации для дальнейшей работы, мы провели множество процедур. К сожалению, в Формуле 1 никогда нет времени, поэтому мы должны делать большие шаги, чтобы двигаться вперёд.

Возвращение получилось хорошим, но Формула 1 сейчас отличается от той, которую я помню. Потребуется время, чтобы привыкнуть к этой эре Формулы 1. Пилотировать машину сейчас не так приятно, как раньше, но я надеюсь, что чем конкурентоспособнее мы будем становиться, тем интереснее будут проходить для нас гонки. Но нам нужно ещё поработать».

Валттери Боттас отметил обстоятельства своего схода: «Жаль, что пришлось сойти. Судя по всему, на машине возникли две разные проблемы. Сначала мне пришлось заехать в боксы, чтобы заменить руль – на моём возникли какие-то проблемы с переключением сцепления. Затем возникла другая проблема, из-за которой пришлось остановить машину. Команда продолжает изучать, что же конкретно произошло.

Было и много позитивного в этот уик-энд. Мы только начинаем наш совместный проект и продолжаем учиться. Я всё равно горжусь командой. Мы провели квалификацию, смогли стартовать в гонке и походу дистанции я боролся с некоторыми соперниками. Нужно продолжать в том же духе, решать проблемы и шаг за шагом становиться сильнее».