Перес признался: «Мне не удалось выжать из машины максимум»

В квалификации в Остине гонщики Cadillac заняли два последних места, отстав от поул-позиции более чем на две секунды. Однако из-за штрафов, полученных соперниками, в Гран При США они начнут гонку с 19-й и 20-й позиций. В американской команде заранее понимали, что машина вряд ли позволит добиться заметного результата на трассе автодрома COTA.

Серхио Перес (21-й): «К сожалению, мне не удалось выжать из машины максимум. Думаю, мы ехали примерно на полсекунды быстрее, но произошёл сбой в работе мотор-генератора. Из-за трафика в последнем повороте я слишком рано нажал на газ, и можно сказать, что гибридная система была просто сбита с толку.

Понять, что именно произошло, не так просто, но на последнем секторе я потерял две десятых, которые однозначно мог отыграть. Хотя этого все равно недостаточно, но тогда мы были бы немного ближе к Williams.

Предвижу, что завтра будет ещё сложнее. Резина на этой трассе работает с высокими нагрузками, и беречь шины здесь довольно трудно. В общем, воскресенье обещает быть интересным. Ярких результатов не ожидаю, но мы сделаем всё, что в наших силах».

Валттери Боттас (22-й): «Я надеялся, что мы сможем ближе подобраться к Williams, но они оказались намного быстрее нас, особенно на одном быстром круге.

Уик-энд складывается довольно интересно. Поскольку это очень неровная трасса, то мы опробовали различные варианты настроек и в итоге, по-моему, нашли неплохой вариант, позволяющий выжать из машины всё, на что она способна.

Знаем, что в гонке нам придётся непросто, но мы всегда готовы воспользоваться любыми возможностями, которые только могут представиться».