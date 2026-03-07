Перес: Наша задача — доехать до финиша

Пилотам команды Cadillac F1 предстоит стартовать с последних рядов на Гран При Австралии. Такой результат ожидался, однако в коллективе находят поводы для оптимизма. Как отмечается в сегодняшнем пресс-релизе команды, американский новичок Формулы-1 «методично работал, выполнил всю программу и уверенно провёл квалификацию», которая стала первой в его истории.

Серхио Перес, занявший 18-е место в квалификации, подчеркнул важность этого дня: «Сегодня по-настоящему особенный день. Команда приложила огромные усилия, чтобы обе машины приняли участие в квалификации, при этом мы провели сессию на высоком уровне и сделали всё, что было в наших силах.

По словам Переса, сессия проходила непросто, но он остался доволен балансом болида и собственным выступлением. Главная задача на воскресенье — повторить такой же подход и успешно завершить гонку. «Теперь я готов двигаться дальше, готов хорошо выступить в гонке, а наша цель, разумеется, состоит в том, чтобы добраться до финиша», — отметил гонщик.

Валттери Боттас, который показал 19-й результат, обратил внимание на исторический момент для команды: «Здорово, что наша команда провела свою самую первую квалификацию. Нельзя сказать, что по ходу сессии не было проблем, ведь она прерывалась красными флагами, но я рад, что пока нам удавалось принять участие во всех сессиях этого уик-энда».

Боттас добавил, что несмотря на недостаток скорости, в команде продолжается работа по развитию машины. Он подчеркнул важность грамотной подготовки к Гран При и намерен использовать все шансы в предстоящей гонке: «В процессе подготовки к Гран При мы должны разработать как можно более эффективную тактику, а в воскресенье надо быть готовыми воспользоваться любыми возможностями и довести до финиша обе машины».

Руководитель коллектива, Грэм Лоудон, выразил удовлетворение действиями своих сотрудников: «Меня очень радует, как команда выступила в квалификации. Мы с самого начала говорили, что качество своей работы будем измерять тем, как мы справляемся, насколько слаженно действуем как единая команда, и сегодня в этом плане всё было хорошо».

По словам Лоудона, команда изначально планировала три попытки в квалификации, однако вмешались красные флаги. Кроме того, Валттери Боттас потерял время на обратной прямой, и причины этого еще предстоит выяснить. Тем не менее, по мнению руководителя, дебютная квалификация стала хорошим фундаментом для будущих успехов: «В любом случае, команда здорово провела самую первую квалификацию, заложив прочные основы в преддверии завтрашней гонки».