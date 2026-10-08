Перес: бюджетные ограничения сдерживают отстающих

Серхио Перес считает, что ограничения расходов в Формуле 1 затрудняют небольшим командам средней группы сокращение отставания от лидеров.

Бюджетные ограничения изначально ввели, чтобы лидеры не могли тратить больше соперников. Однако мексиканский гонщик Cadillac полагает, что такая система работает против небольших команд, поскольку они менее эффективно используют доступные ресурсы.

Серхио Перес: «У нас новая и небольшая команда. Я считаю, бюджетные ограничения гораздо сильнее бьют именно по небольшим командам, таким как наша.

Например, когда я выступал за Red Bull, то мы могли привозить обновления практически на каждую гонку. О лимите бюджета тогда вообще никто не говорил – всё было сосредоточено на скорости и на том, чтобы привезти всё возможное и использовать каждый шанс прибавить.

Однако в небольшой команде из-за менее эффективных процессов и того, что ещё не все методы работы отлажены, приходится расходовать гораздо больше денег. Поэтому в реальности бюджетные ограничения не сближают команды, а наоборот создают огромные разрывы, которые мы сейчас видим в пелотоне».