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Перес: «Без Карлоса Слима меня бы здесь не было»

Серхио Перес назвал Карлоса Слима вторым отцом и рассказал о его роли в карьере. Гонщик готовится отметить 300-й Гран При на родине, в Мехико.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 10:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Остине Серхио Перес рассказал о роли Карлоса Слима в своей карьере и назвал мексиканского миллиардера «вторым отцом».

Серхио Перес: «Без Карлоса Слима меня бы здесь не было. Он с раннего детства был для меня главной опорой. И не только в плане финансовой поддержки. По сути, для меня он как второй отец – он занимался моей карьерой, следил за моими успехами.

Карлос – мой очень близкий друг. Он знает всё, что происходит в моей жизни, он всегда давал мне очень хорошие советы на протяжении всей моей карьеры.

Я с нетерпением жду Гран При Мехико на следующей неделе, тем более, что в прошлом году я не участвовал в этой гонке. В среду перед началом уик-энда мы проведём выездное мероприятие. Для меня это 300-й Гран При за карьеру, здорово, что этот юбилей я смогу отметить на родине».

Источник

Серхио Перес (255)

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