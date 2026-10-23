В Остине Серхио Перес рассказал о роли Карлоса Слима в своей карьере и назвал мексиканского миллиардера «вторым отцом».

Серхио Перес: «Без Карлоса Слима меня бы здесь не было. Он с раннего детства был для меня главной опорой. И не только в плане финансовой поддержки. По сути, для меня он как второй отец – он занимался моей карьерой, следил за моими успехами.

Карлос – мой очень близкий друг. Он знает всё, что происходит в моей жизни, он всегда давал мне очень хорошие советы на протяжении всей моей карьеры.

Я с нетерпением жду Гран При Мехико на следующей неделе, тем более, что в прошлом году я не участвовал в этой гонке. В среду перед началом уик-энда мы проведём выездное мероприятие. Для меня это 300-й Гран При за карьеру, здорово, что этот юбилей я смогу отметить на родине».