Американская группа Train выступит перед Гран-при США

Формула 1 объявила, что перед Гран При США на стартовом поле автодрома COTA выступит популярная американская группа Train. Альбомы коллектива разошлись по всему миру миллионными тиражами, а число просмотров на стриминговых платформах превысило 6 миллиардов.

Train из Сан-Франциско существует с 1993 года и работает в жанре поп-рок. Группа трижды становилась лауреатом премии Grammy, а в 2026-м выпустила свой 12-й альбом.

Концерт Train в Остине состоится в рамках программы Grid Gigs (т.е. «Концерты на стартовом поле»), которую Формула 1 запустила в прошлом году. Выступление американской группы станет третьим подобным концертом в этом сезоне.

Первое мероприятие прошло в Майами, где публику развлекал колумбийский певец Мануэль Туризо. Затем концерт состоялся в Монце — там выступила звезда итальянской эстрады Лаура Паузини.

До конца сезона также планируется объявить о новых концертах.