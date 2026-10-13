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Пьер Ваше: впереди ещё много работы

Пьер Ваше оценил потенциал собственной силовой установки Red Bull Racing: команда получила свободу, но ей предстоит наладить интеграцию и раскрыть потенциал.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.10.2026, 10:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше заявил, что переход команды к собственной силовой установке открывает значительные перспективы, однако для их реализации потребуется время.

Пьер Ваше: «Собственная силовая установка – это большая свобода и большая ответственность. И больший потенциал. Вы понимаете, что всё зависит только от вас и принятых вами решений. И сейчас мы только в самом начале. Нам ещё многое предстоит сделать.

Налаживание сотрудничества отделов и интеграции внутри команды потребуют времени, поскольку подход к работе несколько изменился.

Это процесс обучения для всех. По своей природе люди, работающие над двигателем и шасси, совершенно разные. Для изготовления шасси нужно намного меньше времени, чем для создания двигателя, поэтому взгляд на вещи и методы работы отличаются от того периода, когда были клиентами.

С собственной силовой установкой у нас гораздо больше возможностей и перспектив, которые мы еще не исследовали и не использовали. И главное – выше потенциал для достижения лучших результатов, именно поэтому мы выбрали такой путь».

Источник

Пьер Ваше (11)Red Bull Racing (1080)

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