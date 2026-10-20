Пьер Гасли поделился впечатлениями: «В Остине интересно гоняться!»

Команда Alpine рассчитывает завершить неудачную серию в Остине после трёх гонок без набранных очков.

Пьер Гасли: «Я всегда с удовольствием приезжаю в Техас на Гран При США – это одно из самых ярких событий сезона. В Остине интересно гоняться, там быстрая и плавная трасса, на которой можно обгонять. Надеюсь, мы сможем прибавить и поборемся за очки.

Последние недели получились сложными для нашей команды, результаты складывались не в нашу пользу. Мы уступаем в чемпионате, но только от нас зависит, сможем ли мы переломить ситуацию. Для этого нужно каждый уик-энд добиваться максимума от машины и стабильно зарабатывать очки.

В последних трёх Гран При я выходил в финал квалификации, я хочу продолжить эту серию и в Остине заработать очки для команды».

Франко Колапинто: «С нетерпением жду возможности вновь выступить в Остине, где стартует самая увлекательная серия из трёх гонок подряд в этом сезоне.

Этапы в Техасе, Мехико и Сан-Паулу подряд – это невероятно, эти трассы расположены недалеко от моего дома, здесь я чувствую фантастическую поддержку болельщиков.

В Остине по-настоящему классная атмосфера, а город всегда полон жизни – это ещё одна причина, по которой я люблю этот этап.

На этой трассе здорово пилотировать, уверен, с машинами этого года зрители увидят фантастическую борьбу.

Последние несколько недель для команды складывались непросто, но я вернулся на базу в Энстоун, поработал с инженерами – мы сделали всё, чтобы следующие гонки прошли гораздо лучше».