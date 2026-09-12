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Пьер Гасли: «В квалификации что-то пошло не так»

Alpine: Франко Колапинто квалифицировался девятым в Мадриде, а Пьер Гасли стал 14-м из-за проблем со сцеплением. Пилоты нацелены на очки в гонке.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
12.09.2026, 21:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Трасса в Мадриде подходит машинам Alpine значительно хуже, чем скоростная Монца. Если на прошлой неделе команда завоевала поул в «Храме скорости», то в столице Испании Пьер Гасли показал лишь 14-й результат, уступив в том числе напарнику.

Франко Колапинто (9-й): «Я горжусь тем, что прошел в финал. Вчера было непросто, я не чувствовал 100% уверенности в машине. Нам пришлось поработать всей командой, чтобы её вернуть, и сегодня всё получилось.

В квалификации я проехал несколько хороших кругов, этого хватило, чтобы стартовать девятым в завтрашней гонке. Думаю, это максимум для нашей машины.

Завтра возможны сложности с обгонами, мы не знаем, что может произойти на этой трассе. Шансы на успех могут быть невелики, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы заработать очки в гонке».

Пьер Гасли (14-й): «После сегодняшнего результата нужно многое проанализировать и понять. На тренировках машина выглядела неплохо, по скорости мы могли рассчитывать на попадание в десятку, так что я с оптимизмом ждал квалификации, но возникли проблемы со сцеплением – машина сильно скользила, управлять ей было непросто. Возникло ощущение, что что-то пошло не так. Мы с командой сядем и постараемся разобраться.

Но цель остаётся прежней – заработать очки в завтрашней гонке. Да, при старте с 14-го места это будет непросто, но во второй тренировке мы показали неплохой темп с полными баками, у нас есть все основания с оптимизмом ждать старта. Я сделаю всё, чтобы вернуться в первую десятку».

Источник

Пьер Гасли (222)Франко Колапинто (198)Alpine F1 Team (450)

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