Пьер Гасли: «В финале квалификации я сделал всё, что мог»

Пьер Гасли пробился в финальную часть квалификации Гран При Мехико и занял десятое место. Франко Колапинто показал двенадцатый результат. Оба пилота Alpine намерены бороться за очки в гонке.

Пьер Гасли (10-й): «Я доволен тем, что вышел в финал квалификации. На протяжении всего уик-энда в середине пелотона очень плотная борьба, поэтому мы знали, что нужно выжать максимум из машины в первой и второй частях, чтобы выйти в десятку.

Я ни о чём не жалею из того, что сделал в финале – я сделал всё, что мог, и мне не хватило всего нескольких сотых до Racing Bulls, которые в данный момент выглядят немного сильнее нас. В последнее время наблюдается такая тенденция, так что нам нужно продолжать работать, чтобы прибавить.

После позитивного первого дня, третья тренировка получилась сложной из-за того, что не удавалось прогреть шины, и им не хватало сцепления с трассой, но в квалификации всё изменилось. Рабочий диапазон очень узкий, поэтому не всегда получается всё сделать правильно.

Если говорить о предстоящей гонке, то перед первым поворотом идёт длинная прямая, так что старт не будет простым. Я сосредоточусь на том, что могу контролировать, и надеюсь побороться с Лиамом Лоусоном и Арвидом Линдбладом, усложнив им задачу в гонке. Вчера у нас был хороший темп, поэтому цель на гонку будет заработать очки».

Франко Колапинто (12-й): «Я не особо доволен сегодняшним результатом, поскольку считал, что мы могли добиться большего и выйти в финал. В квалификации я не очень комфортно чувствовал себя в машине, поэтому было сложно выжать максимум из шин на быстром круге. Начало круга получилось хорошим, но затем я терял время, особенно на извилистом третьем секторе.

Сейчас я полностью сосредоточен на том, чтобы хорошо сделать свою работу в гонке, в которой, как я полагаю, мы будем конкурентоспособнее и стабильнее. Обычно мне неплохо удаются старты, а на этой трассе длинный отрезок к первому повороту. Так что постараюсь отыграть несколько позиций на первом круге, а дальше буду действовать по ситуации. Цель остаётся прежней – заработать очки».