Главная Новости Alpine F1 Team Пьер Гасли: "В этот уик-энд узнаем, что нас ждёт" — гонщик поделился ожиданиями
Новости

Пьер Гасли: "В этот уик-энд узнаем, что нас ждёт" — гонщик поделился ожиданиями

Alpine успешно завершила зимние тесты и готовится к старту сезона Формулы 1 2026 с обновлёнными машинами и новым техническим регламентом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.03.2026, 10:11·3 мин
single
Фото: F1news.ru

В команде Alpine с оптимизмом готовятся к старту нового сезона Формулы 1 после результативных зимних тестов. Пилоты и инженеры отмечают, что грядущий чемпионат станет для всех важной проверкой, ведь технический регламент претерпел значительные изменения.

Пьер Гасли заявил, что с нетерпением ожидает первого гоночного уик-энда в условиях обновленных правил. По его словам, новые болиды принципиально отличаются от предыдущих поколений, поэтому межсезонная подготовка была особенно насыщенной. В команде Alpine уделили особое внимание изучению работы силовой установки, систем активной аэродинамики, а также режимов Boost и Overtake.

Гасли отметил, что февральские тесты в Барселоне и Бахрейне прошли для Alpine продуктивно. На прошлой неделе гонщик отправился на базу команды в Энстоун, где продолжил подготовку на симуляторе, чтобы максимально подготовиться к этапу в Австралии.

Гран При в Альберт-парке, по мнению Пьера, станет серьезным испытанием для новых автомобилей. Если трассы в Барселоне и Бахрейне отличаются своими особенностями, то австралийский автодром славится плавным профилем и непредсказуемой погодой, что добавляет интриги. Пилот подчеркнул важность пятничных сессий для работы с настройками и отметил, что квалификация покажет реальное соотношение сил в пелотоне.

Гасли подчеркнул: «С нетерпением жду возможности увидеть, какой будет Формула 1 в 2026 году».

Франко Колапинто также выразил энтузиазм перед стартом сезона в Мельбурне. Для Франко этот год станет третьим в Формуле 1, однако именно сейчас он впервые имел возможность пройти полноценную подготовку на предсезонных тестах и поучаствовать сразу в первой гонке чемпионата.

Пилот рассказал, что тестовые заезды в Барселоне и Бахрейне прошли успешно, позволив собрать большой объем данных. В Энстоуне команда тщательно проанализировала полученные результаты, а сам Колапинто провел интенсивные сессии на симуляторе.

С каждой тренировкой команда Alpine продолжает наращивать понимание особенностей новой техники, и, как отмечает Франко, эта тенденция сохранится и во время гоночного уик-энда в Австралии. Колапинто напомнил, что уже выступал на трассе в Альберт-парке в рамках Формулы 3 и Формулы 2, и считает, что она станет отличной ареной для дебюта новых болидов Формулы 1.

Пятница, по словам гонщика, будет посвящена подготовке к квалификации и самой гонке, а также позволит лучше понять работу техники в условиях нового регламента.

Источник

Пьер Гасли (141)Франко Колапинто (121)Alpine F1 Team (306)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация