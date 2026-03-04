Пьер Гасли: "В этот уик-энд узнаем, что нас ждёт" — гонщик поделился ожиданиями

В команде Alpine с оптимизмом готовятся к старту нового сезона Формулы 1 после результативных зимних тестов. Пилоты и инженеры отмечают, что грядущий чемпионат станет для всех важной проверкой, ведь технический регламент претерпел значительные изменения.

Пьер Гасли заявил, что с нетерпением ожидает первого гоночного уик-энда в условиях обновленных правил. По его словам, новые болиды принципиально отличаются от предыдущих поколений, поэтому межсезонная подготовка была особенно насыщенной. В команде Alpine уделили особое внимание изучению работы силовой установки, систем активной аэродинамики, а также режимов Boost и Overtake.

Гасли отметил, что февральские тесты в Барселоне и Бахрейне прошли для Alpine продуктивно. На прошлой неделе гонщик отправился на базу команды в Энстоун, где продолжил подготовку на симуляторе, чтобы максимально подготовиться к этапу в Австралии.

Гран При в Альберт-парке, по мнению Пьера, станет серьезным испытанием для новых автомобилей. Если трассы в Барселоне и Бахрейне отличаются своими особенностями, то австралийский автодром славится плавным профилем и непредсказуемой погодой, что добавляет интриги. Пилот подчеркнул важность пятничных сессий для работы с настройками и отметил, что квалификация покажет реальное соотношение сил в пелотоне.

Гасли подчеркнул: «С нетерпением жду возможности увидеть, какой будет Формула 1 в 2026 году».

Франко Колапинто также выразил энтузиазм перед стартом сезона в Мельбурне. Для Франко этот год станет третьим в Формуле 1, однако именно сейчас он впервые имел возможность пройти полноценную подготовку на предсезонных тестах и поучаствовать сразу в первой гонке чемпионата.

Пилот рассказал, что тестовые заезды в Барселоне и Бахрейне прошли успешно, позволив собрать большой объем данных. В Энстоуне команда тщательно проанализировала полученные результаты, а сам Колапинто провел интенсивные сессии на симуляторе.

С каждой тренировкой команда Alpine продолжает наращивать понимание особенностей новой техники, и, как отмечает Франко, эта тенденция сохранится и во время гоночного уик-энда в Австралии. Колапинто напомнил, что уже выступал на трассе в Альберт-парке в рамках Формулы 3 и Формулы 2, и считает, что она станет отличной ареной для дебюта новых болидов Формулы 1.

Пятница, по словам гонщика, будет посвящена подготовке к квалификации и самой гонке, а также позволит лучше понять работу техники в условиях нового регламента.