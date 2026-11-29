В Катаре оба пилота Alpine не смогли пробиться в финальную часть квалификации. После сессии они отметили, что на трассе в Лосаиле машина команды не позволила рассчитывать на более высокий результат.

Пьер Гасли (12-й): «На самом деле я не слишком расстроен 12-м местом – это просто говорит о скорости нашей машины на трассе в Катаре. У нас проблемы по ходу всего уик-энда, управлять машиной здесь очень сложно – ей не подходят трассы с сериями скоростных поворотов, как Лосаил. Мы долго искали оптимальные настройки перед квалификацией, но не смогли прибавить и в итоге оказались гораздо дальше от первой десятки, чем обычно.

После длинных серий с полными баками на тренировках возникло ощущение, что и в воскресенье нам будет непросто. Нас ждёт долгая и тяжёлая гонка, в которой придётся тщательно контролировать состояние шин, поскольку износ обещает быть очень высоким. Впрочем, это касается всех.

Скорее всего, мы увидим многочисленные пит-стопы по всему пелотону, даже с учётом определённой Pirelli максимальной длины отрезков. Мы сделаем всё возможное. Если у других команд возникнет больше проблем, чем у нас, есть шанс отыграться».

Франко Колапинто (14-й): «Не самый удачный день, в Катаре ощущения совсем другие, чем на прошлой неделе в Вегасе, где мы добились лучшего результата в сезоне. Мы знали, что нам не подойдёт эта трасса, но не ожидали, что всё будет настолько плохо.

У нас нет нужного темпа, машине не хватает сцепления и прижимной силы, что сразу сказывается на скорости. Но дело не только в скорости. В связках быстрых поворотах и при смене направления важно доверять машине, чувствовать уверенность в том, что всё под контролем, но здесь этого нет.

Мы опробовали несколько вариантов настроек в попытке улучшить ситуацию, но на этой трассе наша машина просто недостаточно эффективна. Признавать это тяжело и неприятно, предстоящая гонка будет сложной, но я всегда ищу положительные моменты. Мы сделаем выводы, чтобы в следующем году добиться большей стабильности на трассах разного типа».