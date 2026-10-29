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Пьер Гасли: Разрыв с пятым местом слишком велик

Пьер Гасли признал завершённой борьбу Alpine за пятое место в Кубке конструкторов: от Racing Bulls команду отделяют 33 очка, впереди пять этапов сезона.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 23:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

После летнего перерыва в Alpine рассчитывали побороться за пятое место в Кубке конструкторов. Однако за пять этапов до окончания сезона команда уступает Racing Bulls 33 очка. На пресс-конференции FIA в Мехико Пьер Гасли признал, что борьба за эту позицию фактически завершена.

Пьер Гасли: «Конечно, мы держим в уме возможность занять пятое место в Кубке конструкторов, но если смотреть на вещи объективно, то отставание слишком велико. Судя по количеству очков, которые мы заработали в несколько последних гонках, добиться такого результата будет очень сложно.

Я не хочу слишком сильно зацикливаться на ситуации в Кубке конструкторов. Мне важно показывать свои лучшие результаты, каждый раз выходить в финал квалификации, если темп машины это позволяет, а в гонке зарабатывать очки. На самом деле, я буду стараться заработать очки в каждой гонке.

В конец сезона узнаем, удастся ли этого добиться, и хватит ли заработанных очков для пятого места в Кубке конструкторов. Сейчас же нужно работать от сессии к сессии и решать задачи по мере их поступления».

Источник

Пьер Гасли (237)Alpine F1 Team (481)

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